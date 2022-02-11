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划獨木舟被河馬吞入口中！　瘋狂啃咬38口男慘成「肉串」被迫截肢

▲▼河馬。（示意圖／達志影像）

▲男導遊被河馬吞入口中驚險逃死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

在辛巴威擔任導遊的男子保羅(Paul Templer)，某次工作時遇到凶狠河馬攻擊，突然被河馬從獨木舟拖入水中，他還來不及搞清楚狀況時，發現自己已經身在河馬嘴中慘成人肉串，雖然最後幸運逃脫但全身傷痕累累，還因此失去了一條手臂。

保羅近來接受澳洲媒體7news採訪，回憶1996年他被卡在河馬嘴中的恐怖經歷，他表示，他與團隊為搭乘獨木舟旅客導覽時突然遇到一群河馬，他們只是在附近靜靜觀察，其中一頭河馬卻突然暴衝過來，把其他人的獨木舟撞翻，他正想要去救人時自己也遭到攻擊。

保羅表示，「我和對方的手快要碰到時，突然冒出一陣大水花，周圍一片黑，我感覺自己被困在一個黑暗潮濕的地方，我伸出手能感覺到河馬鼻子的毛，才發現自己身在哪裡」。

保羅表示，河馬的嘴中很黏很濕，氣味也很臭，他抓住河馬的獠牙拼命掙扎，好不容易才讓河馬張口逃脫，不過河馬仍不肯放過他，又張開著大嘴想要把他吞回去。

慘被抓住的保羅，被河馬像布娃娃一樣扔到空中，整個人差點被咬成兩半，他只能死命抓住獠牙，希望自己不會被吃掉，雙方僵持好一段時間，河馬終於放過傷痕累累的他離去。

恐怖攻擊造成保羅全身38處咬傷，雙臂幾乎脫離身體，肺部被刺破，最後左手臂被迫截肢，殘破不堪的身體讓他自嘲自己變得像是一串烤肉串一樣，但他不放棄希望努力復健，漸漸讓自己回到以前的生活，現在更成為一名專業演講者，時常與大家分享他的勵志故事。

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