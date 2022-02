划獨木舟被河馬吞入口中！　瘋狂啃咬38口男慘成「肉串」被迫截肢

▲男導遊被河馬吞入口中驚險逃死。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

在辛巴威擔任導遊的男子保羅(Paul Templer),某次工作時遇到凶狠河馬攻擊,突然被河馬從獨木舟拖入水中,他還來不及搞清楚狀況時,發現自己已經身在河馬嘴中慘成人肉串,雖然最後幸運逃脫但全身傷痕累累,還因此失去了一條手臂。

保羅近來接受澳洲媒體7news採訪,回憶1996年他被卡在河馬嘴中的恐怖經歷,他表示,他與團隊為搭乘獨木舟旅客導覽時突然遇到一群河馬,他們只是在附近靜靜觀察,其中一頭河馬卻突然暴衝過來,把其他人的獨木舟撞翻,他正想要去救人時自己也遭到攻擊。

保羅表示,「我和對方的手快要碰到時,突然冒出一陣大水花,周圍一片黑,我感覺自己被困在一個黑暗潮濕的地方,我伸出手能感覺到河馬鼻子的毛,才發現自己身在哪裡」。

保羅表示,河馬的嘴中很黏很濕,氣味也很臭,他抓住河馬的獠牙拼命掙扎,好不容易才讓河馬張口逃脫,不過河馬仍不肯放過他,又張開著大嘴想要把他吞回去。

慘被抓住的保羅,被河馬像布娃娃一樣扔到空中,整個人差點被咬成兩半,他只能死命抓住獠牙,希望自己不會被吃掉,雙方僵持好一段時間,河馬終於放過傷痕累累的他離去。

恐怖攻擊造成保羅全身38處咬傷,雙臂幾乎脫離身體,肺部被刺破,最後左手臂被迫截肢,殘破不堪的身體讓他自嘲自己變得像是一串烤肉串一樣,但他不放棄希望努力復健,漸漸讓自己回到以前的生活,現在更成為一名專業演講者,時常與大家分享他的勵志故事。

Man swallowed by hippo in savage attack that left him looking 'like a kebab' https://t.co/xJcqtBZTyH pic.twitter.com/m1rDuEoAIL