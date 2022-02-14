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北農疫情遭檢討！黃珊珊批監院誤導　柯文哲嗆：別找不懂醫療的政治打手

記者袁茵／台北報導

監察院於1月公布2項調查報告，其中一份直指北市府在2021年5月輕忽北農場域疫情，發現首例後近1個月期間內未積極落實篩檢，且疫調後卻未能發現居住於外縣市接觸者，造成247人染疫。對此，台北市副市長黃珊珊表示，監察院調查報告嚴重誤導視聽，疫情爆發原因除了「3＋11」外，還有跨縣市疫調平台問題，「若有疏失，是不是連中央都要被糾正呢？」

監院調查報告指出，北市府輕忽北農場域新冠疫情感染，於發現首例後，將近1個月期間內未能積極落實篩檢、及時發現潛在感染源；且又未能有效管制、確認北農場域出入人員身分，以及採行必要篩檢、疫調或隔離措施，切斷可能傳染途徑，減少群聚感染之風險，降低疫情散播。

監委提及，北市府於北農群聚感染事件初期，有未確實就疾管署台北區管制中心彙整疫調結果，強化對北農場域疫情調查；且發生疫調結果有應發現卻未能發現居住於外縣市接觸者，確診後由其他縣市疫調，才發現屬於北農場域感染者，顯見北農疫情發生初期疫調對象、結果未盡完整。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

黃珊珊14日於北市防疫記者會中回應，除了北農這部分的報告外，監院還有公布另一份萬華「阿公店」報告，都是針對台北市政府而來，「這2個調查報告中，對於北農部分很顯然是嚴重誤導視聽，沒有釐清事件本質。」

黃珊珊提及，當時自己與指揮中心發言人莊人祥到監察院接受約談，北農事件發生時，是中央各縣市疫調平台無法串聯訊息，使台北市在疫情爆發時，無法掌握戶籍地於外縣市的北農工作者，所有發生在北市的案子中，特別是北農部分，北市府都有積極疫調，並且與監察院報告。

黃珊珊強調，北市每個人都有完整疫調報告，匡列人數都有交給監委，「所以我們釐清問題後，也有積極處理溝通，我們不明白監察委員報告為何忽略此事，疫情爆發有非常多原因，有諾富特3＋11（3天居家檢疫＋11天居家自主健康管理）、疫調平台疏漏問題，其中北農批發市場出入人口多，這些絕對不是北市府有無設篩檢站的問題。」

▲▼北農PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲北農篩檢站。（資料圖／記者湯興漢攝）

黃珊珊表示，北農有分一市、二市，且環南市場也於5月份升級防疫，當時整個批發市場都有做嚴格管制措施，例如北農管制、減縮進出人員，以及要求全市戴口罩、消毒和量體溫，「如果沒有做這些事情的話，疫情可能更嚴重。」部署防疫作業部分，整個北農公司都做得很完整，營業場域則於5月初分區分流分時段，鼓勵拍賣人員跟承銷人、供應商預約交易，從產地直接到消費端去，減少批發市場蔬果到貨與進場人數，「相關作業在很早的時候，就做了相關防疫措施。」

針對中央跨縣市疫調平台部分，黃珊珊說明，北農案最大問題就在此，莊人祥與他到監察院時，對方也已經講很清楚，個案列管是以居住地衛生局管理，跨縣市必須經過北市區管中心進行縣市協調，但後來因應縣市需求，才提供系統自動介接功能。

▲▼北市和平醫院13日晚間爆出2例確診個案台北市長柯文哲深夜緊急前往了解後，14日上午再與衛福部長陳時中緊急開會商討應變對策，並在會後共同召開記者會對外做說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲衛福部長陳時中、台北市長柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

黃珊珊說，台北市長柯文哲於疫情期間，曾有為了北農一事與衛福部長陳時中面對面開會，並且協調後才改變中央疫調系統，從頭到尾都有積極處理、防堵疫情，並非監委報告所稱的怠惰輕忽；北農案發生當時，北市無法在疫調系統內取得資料，此事發生後才使全國系統改變，「這絕對不是台北市的問題，若有疏失的話，是不是連中央都要被糾正呢？」

另外，監委提及，北市府於北農一開始發生零星疫情時，沒有特別設立篩檢站，直至6月21日有18名員工確診，疾管署提醒應注意北農場域群聚時，才因應疫情升溫，成立萬大國小、濱江市場篩檢站，顯見北市府於6月初若對於北農疫情有所警覺，即使當時因施工之故，不能於北農場域設置篩檢站，也能以權衡作法擇定適合地點為相關人員進行篩檢，而非請員工至量能有限、有一段距離的剝皮寮快篩站接受篩檢，或依相關人員意願決定是否接受篩檢。

黃珊珊認為，2021年5月13日聯合醫院和平院區爆發院內感染，柯文哲隔天就指示成立和平、中興快篩站，5月15日成立剝皮寮篩檢站，當時中央還未同意使用快篩篩檢，但北市府先借了快篩試劑成立篩檢站，篩檢站是台北市政府先開始做起；而北農第一起確診為5月20日，當時只要有確診，都是用快篩站來做大量篩檢，監委稱沒就北農做篩檢，「我不知道這是什麼道理？篩檢站就在那邊。」

最後，黃珊珊強調，台北市反應速度比中央快很多，並顧及攤商需求，鼓勵攤商前往篩檢，在北農、環南疫情爆發後2週即控制，北市府相當用心處理此案件，「這報告有故意片面解讀狀況，嚴重打擊北市相關防疫工作同仁士氣，我們覺得非常遺憾。」且調查報告裡很清楚知道北市府匡列狀況，此調查報告被節錄出來部分，北市府認為別有用心。

而台北市長柯文哲則於防疫記者會批評，這都是口水戰，防疫涉及醫療專業，「就算要調查，還是要派醫療專業人。我的意思是說，就算是政治打手，我也希望是專業的政治打手，不要找不懂醫療的人來寫，到時候會被K的很慘。」

▼面對萬華地區疫情，北市府於2021年5月成立剝皮寮快篩站。（資料圖／記者李毓康攝）

▲▼ 新冠肺炎疫情擴大，即起至5月28日，全國疫情警戒升至第三級，中央流行疫情指揮中心彙整足跡熱點，增設篩檢站，不同於前幾日篩檢高峰期，今日包含板橋亞東醫院、萬華西園醫院、剝皮寮等快篩站排隊篩檢人潮減少許多。（圖／記者李毓康攝）

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