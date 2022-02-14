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香港今增2071例確診　初步陽性4500多例

▲▼香港今增2071例確診　並有4500例初步確診。（圖／路透社）

▲香港疫情快速擴散，隔離設施已爆滿。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港14日新增2071例確診，並有4500多例初步確診（初步陽性），再創單日新高。香港醫管局總行政經理李立業13日表示，確診人數已經超出醫院可應付容量，現有隔離設施均已飽和，為確保醫療系統不崩潰，將把隔離病床預留給重症患者、長者及兒童，輕症患者暫時要在家耐心等候，「如果病情穩定患者叫救護車到急症室求診，只會加重部門負擔，甚至阻礙重症患者的醫治機會。」

李立業指出，正逐步將香港感染控制中心情況穩定的患者，轉送至亞洲博覽館社區治療設施，以便空出更多病床接收長者和兒童患者。至於較年輕、病情穩定、症狀輕微的患者，暫時要在家耐心等候，醫管局會盡量透過電話支援。

▲▼香港今增2071例確診　並有4500例初步確診。（圖／路透社）

李立業說，會繼續積極與政府準備增加隔離設施的方案，盡力爭取短時間内大幅增加隔離病床數目，也會部署人手馬上進駐新的隔離設施。

李立業強調，希望市民理解和支持上述決定，特別是一些心急入院的初步確診患者，政府已傾盡人力物力，日以繼夜安排病人入院，「如果病情穩定患者召喚救護車到急症室求診，只會加重部門負擔，甚至阻礙嚴重病人的醫治機會，危機當前大家要以大局為重。」

▲▼香港今增2071例確診　並有4500例初步確診。（圖／路透社）

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良在一個電台節目上表示，香港疫情仍在爬山期，新增個案飆升得很快，配套基本上追不到，無法滿足患者入院需求，一定要按優先次序處理，非高風險人士不需要住院，基本上在家居獲支援，便可在安全環境下康復，以及防止病毒在社區傳播。

何栢良還說，現在適合接種疫苗的人口超過700萬，但有超過160萬人未曾接種，最高危的60歲以上人士，也有三分之一，約67萬人未接種，要將目前每日約7萬的接種量提升至30萬，才有機會在4、5個星期內把接種率提升至穩陣水平，否則不可能在短時間內於社區遏止病毒傳播。

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