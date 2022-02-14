專家：香港疫情處於爬山期　仍有超過160萬人未接種

▲香港確診數持續增加，港府已向大陸求援。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港疫情快速擴散，港大感染及傳染病中心總監何栢良14日在電台節目上表示，疫情仍在爬山期，新增個案飆升得很快，配套基本上追不到，大陸已經全力支援香港抗疫，雖然會盡快到位，但時間仍會滯後，當務之急是加快疫苗接種速度。

何栢良指出，現在適合接種疫苗的人口超過700萬，但有超過160萬人未曾接種，最高危的60歲以上人士，也有約三分之一，約67萬人未接種，「每日約7萬的接種量要提升至30萬，才有機會在4、5個星期內，將接種率提升至穩陣水平，否則不可能在短時間內於社區遏止病毒傳播，相信很多醫護人員願意協助接種工作。」

何栢良提到，新增個案飆升得很快，配套基本上追不到，無法滿足患者入院需求，一定要按優先次序處理，非高風險人士不需要住院，基本上在家居獲支援，便可在安全環境下康復，以及防止病毒在社區傳播。

何栢良說，高風險人士應盡快獲安排合適床位，包括5歲以下兒童、12歲以下有長期病患的兒童、不論有否打針的70歲以上長者、50歲以上未完成接種的人士，以及有嚴重長期病患或過去6個月曾因長期病患入院的人士，但相信這幾類人士佔過去1星期確診人數的比例只是很小。

何栢良強調，快篩對防疫作用相當大，目前疫情尚在爬山期，個案比較多，高暴露風險人士例如醫護人員和養老院舍人士應每日檢測。