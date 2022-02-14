最快能出國玩時間點曝！觀光局最新「分階段鬆綁」規劃出爐

▲觀光局透露最新開放國門規劃。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心考慮將入境檢疫措施由14天的居家檢疫縮短為10天，首波先開放商務旅客來台。交通部觀光局長張錫聰表示，開放國門原則是商務在先、旅遊在後，預計最快三月有望鬆綁，觀光局日前也與業者、指揮中心召開會議，希望趕在鬆綁前做好事前準備，期許今年第三、四季開放國門，迎接國際旅客，也讓國人出國玩。

張錫聰表示，疫情對於觀光業衝擊極大，所幸國內疫情控制良好，業者還可經營國旅市場，觀光局持續擴大內需，除去年推出的國旅券外，也持續針對特色團遊給予補助。

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針對開放國門一事，張錫聰指出，原則上是商務在先、旅遊在後，去年已召開八場次關於國際旅客來台的會議，也邀請相關業者，研擬外國人來台的建議，未來會分階段、分條件鬆綁，一旦疫情條件許可，就能讓指揮中心有比較明確的國境鬆綁決策。

▲受疫情影響，國人只能在台國旅。（圖／記者李宜秦攝）

張錫聰表示，兩周前已邀請指揮中心、觀光業者開會討論，指揮中心認為三月後有機會迎接國外商務客，屆時若各種條件成熟，如疫情控管、疫苗覆蓋率等都有穩定及提高，指揮中心也會適當地讓業者有生意做，希望在今年第三、四季開放國門。

張錫聰表示，開放國門的階段還沒有討論到這麼細節，具體的旅遊時間點也沒有出爐，不過指揮官也說了「旅遊再等等」，表示不是沒機會，只是會比商務客慢，可能第二季商務客，第三、四季換出入境的旅遊客，但還沒有很具體。

至於商務客如何界定，張錫聰則表示，這還需要進一步溝通，因為商務客範圍很廣，不一定只是來台下訂單，也可能是來考察台灣市場，不過只要有來，都會在台消費，因此都可以是潛在商機。