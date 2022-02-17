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俄烏情勢不影響「印太重要性」　美助卿重申對台承諾

▲▼飛彈驅逐艦杜威號（USS Dewey，DDG-105）。（圖／翻攝自Facebook／USS Dewey (DDG 105)）

▲1月22日，副總統賴清德出訪前，美國飛彈驅逐艦杜威號（USS Dewey）行經台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／USS Dewey (DDG 105)）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電

俄烏緊張情勢持續延燒，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）今天表示，美國努力解決烏克蘭危機的同時，也會積極持續在印太的戰略往來。他重申美方會持續依循台灣關係法，助台維持防衛能力。

俄羅斯近幾個月在烏克蘭邊界大舉陳兵，美國總統拜登（Joe Biden）政府積極聯合歐洲盟友進行外交斡旋的同時，仍心繫印太區域。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日至13日出訪澳洲、斐濟與夏威夷，出席「四方安全對話」（Quad）外交首長會議，也與日本、韓國外長召開3邊對話，聚焦台灣海峽情勢、北韓試射飛彈等區域議題。

此外，拜登政府也趁此期間公布首份印太戰略報告，並宣布計劃在索羅門群島設立大使館，抗衡中共影響力，在在展現美方雖暫時將外交重心轉向俄烏情勢，但印太區域重要性絲毫不減。

主管東亞事務的康達今天在一場電話簡報會中表示，布林肯在努力不懈處理烏克蘭危機的同時，出訪澳洲、斐濟等國，展現美國仍致力將重心放在印太。康達說，布林肯此行凸顯美國利益是全球性的，因此在處理烏克蘭危機的同時，也會持續積極尋求在印太區域的戰略往來。他強調，印太區域不僅對美國和平、繁榮與安全來說極為重要，對全世界亦是如此。

部分分析家憂心，俄烏危機讓中國對台灣伺機而動。有媒體在簡報會上詢問康達，若中共犯台，美國是否會出兵協防台灣。

對此，康達表示，美國「一中政策」並未改變，是基於台灣關係法、美中三公報與六項保證。美國對台灣的支持堅若磐石，這項支持有助台海及區域和平穩定的維繫，美方會持續與盟友站在一起，推進共享繁榮、安全與價值，這能深化美國與「民主台灣」的關係。

康達也指出，台灣關係法清楚明定，美國會持續協助台灣維持可信的自我防衛能力；且在該法底下，維持足以抵抗任何試圖以武力或脅迫，危及台灣人民安全、社會或經濟制度之行動的能力，是美國長期政策。

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