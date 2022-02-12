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南韓「最高警報」撤僑烏克蘭！韓僑曝光當地現況：感到驚慌失措

▲▼俄烏衝突升溫，北約秘書長史托騰伯格11日前往羅馬尼亞境內空軍基地視察。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄烏衝突升溫，北約秘書長史托騰伯格11日前往羅馬尼亞境內空軍基地視察。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著俄烏衝突升溫，美國白宮更預測俄羅斯恐在冬奧期間發動飛彈奇襲，美國、日本、英國、南韓等國政府相繼頒布撤僑令，其中南韓政府更將烏克蘭的旅遊警報提升至「最高階段」的第4級，強制要求境內韓籍僑民儘速離開烏克蘭。對此，一名烏克蘭當地韓僑代表曝光當地情勢，直呼對南韓外交部突如其來的指令感到驚慌失措。 

根據《韓聯社》，南韓民主和平統一諮詢會烏克蘭支會會長趙潤東（조윤동，音譯）在接受電話採訪時透露烏克蘭當地情況，表示雖然目前仍未發生任何緊張情勢，但當地韓僑已著手準備離開烏克蘭，「除了新冠篩檢結果呈現陽性的人無法離境，大部份的僑民已著手準備離開。」

趙潤東透露當地韓僑離開烏克蘭的計畫，「家族眷屬或子女們大部分已經出國（離開烏克蘭），目前尚有企業派駐人員等350名僑民仍滯留烏克蘭當地，他們恐怕很難在1至2天內離開，不過應該會在1至2周內完成出境，這些僑民將前往波蘭或歐盟內的其他鄰國觀察情勢，或是直接返回韓國。」

趙潤東表示，由於目前烏克蘭與南韓之間並無直航班機，因此若要返回南韓，須得至德國、土耳其、荷蘭等國轉機，「雖然近幾天以內當地局勢沒有特別變壞，但美國、英國、日本等已下達撤僑令，我國政府（南韓）也指示僑民需『義務出國』，因此直到局勢再度穩定以前，應該會先離開烏克蘭觀察情況。」

一名派駐在烏克蘭當地的南韓大企業員工則在通話中表示，「周五下班看到國內（南韓）新聞，得知政府下令撤僑時，覺得驚慌失措。為了趕緊搭機出境，須儘速進行新冠PCR篩檢，同時打探機票等相關消息。」

該名員工表示，早在南韓外交部於1月25日針對烏克蘭南部、東部、北部12個州提升旅遊警報至第3階段時，就安排妻子與子女們搭機返回南韓。

▼南韓外交部針對烏克蘭全境調升旅遊警報至第4階段。

南韓外交部指出，原本在局勢緊張前烏克蘭當地約有800名南韓僑民，不過俄烏衝突導致雙邊關係升溫以後，滯留在當地的韓僑數量不斷減少，目前僅剩340名韓僑滯留當地，包含韓籍企業派駐員工、傳教士、留學生、自營業者、公館人員等。

據悉，南韓駐烏克蘭大使館於昨（11）日晚間在臉書緊急發文表示，南韓外交部將從韓國時間13日0時起（烏克蘭時間為12日下午5時）針對烏克蘭全境調升旅遊警報至最高級的「第4階段」，要求境內僑民立即前往安全受保障的第三國、或是返回南韓，同時呼籲安排前往烏克蘭旅遊的南韓民眾取消計畫。

南韓駐烏克蘭大使館指出，若在第4階段旅遊警報發佈後仍滯留烏克蘭當地，恐怕將依違反《護照法》等接受相關懲處。

►俄羅斯恐發動「飛彈空襲」！　美英日韓等8國急籲公民撤離烏克蘭

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