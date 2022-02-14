居檢縮短剩10天 ！前台大醫：非常無感　推「最佳天數」原因曝光

▲入境居檢從14天縮短至10天。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（14日）宣布，依據春節前後本土疫情等趨勢，研擬未來入境居家檢疫政策方向為「縮短居家檢疫天數為10天」，另加７天自主健康管理。前台大感染科醫師林氏璧直言，雖短到10天，對商務客還有未來觀光「都還是非常無感」，他認為7天也許較為可行，且有打三劑疫苗者，染疫風險不同，應有不同思考。

對於入境檢疫政策調整規劃，前台大感染科醫師林氏璧在粉專提出個人見解，他認為，指揮中心觀察境外移入個案可在幾天內抓到，入境7天內可抓到95.4%、10天內可抓97.9%，這與日本感染症研究所1月發表的研究非常吻合，接觸後7天及10天內發病比率分別達95%及99%以上。

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▲邊境管制放寬規劃。（圖／指揮中心提供）

林氏璧說，Omicron潛伏期有縮短現象，各國相繼縮短入境隔離期，日本及韓國目前都訂在7天，而台灣選擇14天縮短至10天，「對商務客還有未來可能的觀光，都還是非常無感的，7天也許是比較可行一點的。」選7天或10天是95%和98～99%的抉擇，選擇漏掉風險是5%或1～2%的抉擇，試問「有打疫苗三劑的人，染疫風險不同的人，是否可以有不同的思考？」

他進一步舉例，如40歲以下完全無慢性病，且又打了三劑疫苗的人，無論是來台出差或是國人出國，應該較不擔心在旅遊中染疫重症，若如新聞稿所預估「未來Omicron仍將以無症狀或輕症居多」，是否應該有更大膽作法。

另一方面，林氏璧也提到，入境檢疫縮減天數，那麼「國內接觸者匡列追蹤」是否也到了縮減的時刻，要不要一同考慮匡列者的年紀、疫苗接種狀況，以及家中是否有同住長者等因素，或一律關14天？他說，「我沒有答案。」