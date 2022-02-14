「清零派可以休矣！」　沈富雄列解封案例：陳時中隧道那頭的光亮了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者杜冠霖／台北報導

丹麥2月1日起成為歐盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家，美、英、法、瑞典及韓國也紛紛鬆綁，開始轉向與病毒共存。前立委沈富雄表示，這些國家對疫情採「火燒山」模式，但我國仍在「捉匪諜」，指揮官陳時中必須思考兩種模式如何接軌，「你隧道另一頭的光就亮了。」

沈富雄指出，這些國家解封的內容十分徹底：首先口罩、社交距離、檢疫、疫苗護照一律取消，再者，上課不戴口罩、上遊輪不戴口罩、確診者也不用戴口罩。最後，解封的時間不是選在疫情得到控制時，而是確診七日均線達到巔峰（相當於台灣每日新增確診10.7萬人），連反轉都等不及。

沈富雄表示，這些國家敢如此膽大妄為，是因為他們已經確認Omicron無害，不足以影響人類正常生活，「我稱之為『火燒山』模式，滿山通紅、火勢正猛，但因無害，無需等到火勢下來。」

相對於「火燒山」模式，沈富雄指出，台灣正在進行中的是「捉匪諜」模式，當年，老蔣捉匪諜，一路從北捉到南，即使只是晚上睡在你家牛稠，一律匡列、逮捕，送警總酷刑，最後到綠島管訓十五年，罪名是「知匪不報」。

沈富雄表示，自己不久前曾建議那些夸夸其言、有學問但昧於大勢的官員及專家學者於六月中旬各寫一篇報告，好好檢討反省、向國人交待，現在看來不必等那麼久，三月中旬就可以寫了，「至於那些無端受害的產業及國人就只有欲哭無淚，硬吞了。」

沈富雄也呼籲陳時中，要好好思考「森林大火」及「老蔣捉匪諜」兩種模式如何接軌，然後給國人「收驚」，你隧道另一頭的光就亮了。