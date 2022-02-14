　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「清零派可以休矣！」　沈富雄列解封案例：陳時中隧道那頭的光亮了

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者杜冠霖／台北報導

丹麥2月1日起成為歐盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家，美、英、法、瑞典及韓國也紛紛鬆綁，開始轉向與病毒共存。前立委沈富雄表示，這些國家對疫情採「火燒山」模式，但我國仍在「捉匪諜」，指揮官陳時中必須思考兩種模式如何接軌，「你隧道另一頭的光就亮了。」

沈富雄指出，這些國家解封的內容十分徹底：首先口罩、社交距離、檢疫、疫苗護照一律取消，再者，上課不戴口罩、上遊輪不戴口罩、確診者也不用戴口罩。最後，解封的時間不是選在疫情得到控制時，而是確診七日均線達到巔峰（相當於台灣每日新增確診10.7萬人），連反轉都等不及。

沈富雄表示，這些國家敢如此膽大妄為，是因為他們已經確認Omicron無害，不足以影響人類正常生活，「我稱之為『火燒山』模式，滿山通紅、火勢正猛，但因無害，無需等到火勢下來。」

相對於「火燒山」模式，沈富雄指出，台灣正在進行中的是「捉匪諜」模式，當年，老蔣捉匪諜，一路從北捉到南，即使只是晚上睡在你家牛稠，一律匡列、逮捕，送警總酷刑，最後到綠島管訓十五年，罪名是「知匪不報」。

沈富雄表示，自己不久前曾建議那些夸夸其言、有學問但昧於大勢的官員及專家學者於六月中旬各寫一篇報告，好好檢討反省、向國人交待，現在看來不必等那麼久，三月中旬就可以寫了，「至於那些無端受害的產業及國人就只有欲哭無淚，硬吞了。」

沈富雄也呼籲陳時中，要好好思考「森林大火」及「老蔣捉匪諜」兩種模式如何接軌，然後給國人「收驚」，你隧道另一頭的光就亮了。

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
獨／情人節送這對一秒惹怒老婆！　網笑：直接過清明節
快訊／天冷疑猝死！　高雄男陳屍騎樓
快訊／高雄15足跡曝！鴨寮街-烤鴨點心坊、華新牛排
準備開放外國觀光客　何時能出國玩？陳時中回應
快訊／國光女神Una生了！　情人節早產龍鳳胎
快訊／39歲張雁名結婚了！　情人節甜娶小12歲嬌妻
徐乃麟長子比賽前一天「食物中毒」！失常真相被王子脫口說了
確診設計師台南足跡曝　去過南紡夢時代、星巴克
只花198元中「台積電股票」！家樂福福袋頭獎得主出爐
高雄+3！　鳳山某紅茶牛奶店員感染源不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／北市明起「微解封」！恢復電影院內用、校外教學　柯文哲親自說明

快訊／情人節放閃！侯友宜與愛妻午餐對話曝光　「我用一生守護妳」

士林夜市人潮重返巔峰！北市查核130攤商　「5家沒標價格」遭勸導改善

「清零派可以休矣！」　沈富雄列解封案例：陳時中隧道那頭的光亮了

林佳龍「無罩跑攤」道歉了！　「日後會特別留意防疫規定」

【即時民調】如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

吳思瑤稱三腳督民進黨大有可為　「蔣萬安沒有想像中的強」

快訊／蘇貞昌同意放寬居檢、商務人士入境規範　指揮中心研議調整

快訊／馮世寬上午出院了　「蔡英文要我每天回報健康狀況」

情人節最甜！蔣萬安夫妻重拍復古婚紗照曝光　熱愛台北老派浪漫

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

機長講話「含滷蛋」回覆慢半拍　航空管制員爆氣：我要投訴你

LIVE／北市明起「微解封」！恢復電影院內用、校外教學　柯文哲親自說明

快訊／情人節放閃！侯友宜與愛妻午餐對話曝光　「我用一生守護妳」

士林夜市人潮重返巔峰！北市查核130攤商　「5家沒標價格」遭勸導改善

「清零派可以休矣！」　沈富雄列解封案例：陳時中隧道那頭的光亮了

林佳龍「無罩跑攤」道歉了！　「日後會特別留意防疫規定」

【即時民調】如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

吳思瑤稱三腳督民進黨大有可為　「蔣萬安沒有想像中的強」

快訊／蘇貞昌同意放寬居檢、商務人士入境規範　指揮中心研議調整

快訊／馮世寬上午出院了　「蔡英文要我每天回報健康狀況」

情人節最甜！蔣萬安夫妻重拍復古婚紗照曝光　熱愛台北老派浪漫

LIVE／北市明起「微解封」！恢復電影院內用、校外教學　柯文哲親自說明

光寶科2021年EPS6.01元、年增39% 　寫歷史新高

英媒揭「俄羅斯下一步」！在烏克蘭大城市策畫政變　安插親俄人選

漫威揭曉全新超級英雄！　《月光騎士》混亂篇預告公開

古力娜扎化身「紅色妖精」辣翻！　下秒透視花瓣裙尺度超驚人

股市慘賠30%...他求救！　鄉民推唯一正解：不懂就這樣買

獨／用生命送的情人節禮！一秒惹怒老婆　網笑：直接過清明節了

沒有收到郵寄申請　中職今年無人薪資仲裁

殘忍餵食秀瘋傳！狗狗慘被人類推下水　岸邊鱷魚「瞬間狠咬」吞掉

北韓疑重啟寧邊核設施！「這2處」屋頂積雪融化　研判產製濃縮鈾

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

政治熱門新聞

快訊／新北設計師「3天北市足跡」曝光　曾到大安區餐廳、書店

快訊／沒有大量不明社區感染！　柯文哲下午開記者會宣布微解封

快訊／跟進柯文哲微解封？　侯友宜：新北疫情要觀察到2月28日

快訊／新北設計師確診「捷運密集足跡」曝光　還搭客運到台中

獨／綠營民調曝！蔣萬安28%領先　林佳龍直追陳時中只差4%

北市長三腳督「萬安領先阿中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

快訊／蘇貞昌同意放寬居檢、商務人士入境規範　指揮中心研議調整

情人節最甜！蔣萬安夫妻重拍復古婚紗照曝光　熱愛台北老派浪慢

獨／民眾徵召立委選縣市長　柯文哲：可帶職、選不上就拔掉

Ct值16！新北設計師疑返高雄過年染疫　捷運、客運足跡曝光

新北設計師足跡橫跨台北、台中、高雄　接觸者採檢結果出爐

快訊／新北室內設計師Ct值16　足跡橫跨台北、台中、高雄

快訊／馮世寬上午出院了　「蔡英文要我每天回報健康狀況」

「清零派可以休矣！」　沈富雄列解封案例：陳時中隧道那頭的光亮了

更多熱門

相關新聞

即／高雄疫情有變化！鳳山知名餐廳有足跡　

即／高雄疫情有變化！鳳山知名餐廳有足跡　

高雄市已連兩日零確診，不過今天疫情恐出現變化。鳳山區一家知名連鎖港式餐廳13日宣布停業2天大清消，據了解，曾有確診者11日到訪用餐。

如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

林佳龍民調直追陳時中　綠委：都可能徵召

林佳龍民調直追陳時中　綠委：都可能徵召

快訊／沒有大量不明社區感染！　柯文哲下午開記者會宣布微解封

快訊／沒有大量不明社區感染！　柯文哲下午開記者會宣布微解封

北市長三腳督「萬安領先阿中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

北市長三腳督「萬安領先阿中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

關鍵字：

沈富雄新冠疫情陳時中Omicron

讀者迴響

熱門新聞

依依首曬納豆病床照！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

滴妹難得解放東西半球！

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝

即／苗栗新增超多足跡！多間宮廟入列

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面