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獨／送「一對靈獅」當情人禮　高雄男曝真心意：珍惜生活

▲從事禮儀事業的傅先生，送靈獅一對給老婆當成情人節禮物 。（圖／當事人提供）

▲從事禮儀事業的傅先生，送靈獅一對給老婆當成情人節禮物 。（圖／當事人提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市傅姓男子和妻子都從事禮儀事業，傅男送了一對「孝獅」給妻子當情人節禮物，引發網友議論，妻子也不領情；不過，傅先生說：「看似開玩笑，其實也是希望身邊的人能夠珍惜生活。」

傅先生14日早上10點多就把情人節禮物送達了公司門口，因為真的很顯目，讓路過的人都忍不住看兩眼，因為上頭除了有表達對老婆的愛，「情人節快樂」字樣之外，還有一對用玻璃展示櫃裝起來的獅頭，咬著寫有「孝獅護主」的白色幛字。

▲從事禮儀事業的傅先生，送靈獅一對給老婆當成情人節禮物 。（圖／當事人提供）

▲從事禮儀事業的傅先生，送靈獅一對給老婆當成情人節禮物 。（圖／當事人提供）

▲從事禮儀事業的傅先生，送靈獅一對給老婆當成情人節禮物 。（圖／當事人提供）

▲從事禮儀事業的傅先生，3年前的情人節禮物是花圈一對 。（圖／當事人提供）

詢問傅先生為何想要送到這樣的禮物，他笑著說3年前已經在情人節送過花圈，所以要超越3年前的愛意，剛好朋友是在做靈獅的，他就跟朋友訂了一對，記者繼續追問另一半收到的心情，傅先生說：「感覺很生氣，就覺得我沒有東西可以玩了，就是情人節不要跟人家送一樣的，就是要送沒有人送的啊，大不了晚上再請她吃大餐就好，再包大包一點的紅包給她就好」。

至於要包多大包的紅包？傅先生說：「應該是有六位數」。傅先生把自己的「創意禮物」拍照放到自己臉書之後，還加註「用生命送的情人節禮」，朋友紛紛詢問他的情況，也讓他搞笑回應「我已經寫好不自殺聲明」，也有朋友直呼他是真男人，直接準備過清明節。

傅先生強調，這份禮物有更深一層的意義，「這個是很重要的生命教育一環，華人普遍怕談死亡，但不談死就不會死嗎？答案肯定是否定的！剛好我是從事生命禮儀業，生死其實是很自然很生活化的事情，藉由生活中的點點滴滴，與老婆開玩笑的互動，希望能夠讓我們身邊的朋友，了解到生命的真正意義。」

他也舉例有一些生命教育的課程，是讓學員躺在棺木裡面，告訴他從這一刻起這個世界不再跟你有任何關係，藉由體驗死亡，才能夠真正過好每一天。

▲從事禮儀事業的傅先生，送靈獅一對給老婆當成情人節禮物 。（圖／當事人提供）

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