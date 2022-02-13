芭樂連嗑5口「竟爆出菜味」！媽皺眉狂笑　真實身分狂了：超好吃

▲這竟然不是芭樂！（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

奇怪！這不是芭樂嗎？一名男網友日前看到家裡有「芭樂」，便隨手拿來吃，怎料咬了幾口以後驚覺「味道怪怪的！」而媽媽看到這幕則是笑到不行，說那其實是瓜類。照片曝光後，不少網友也被外觀給騙了，直呼「真的很像」、「認真長得像芭樂」。

「是誰把它跟芭樂放一起啦！」這名男網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，日前他因看到家裡有「芭樂」，便隨手拿來嗑，雖然口感很脆，但他咬第一口卻發現「味道怪怪的」，第二口「有菜味」，第三口「還回甘」，第四口「真的不對勁」，不過他還是繼續嘗試。

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原PO第五口特意咬大口一點，就想吃出這芭樂到底有什麼異樣，「這一口我真的死心了，好難吃啊！」他大口大口吃的畫面，正好被剛回家的媽媽撞見，也因而被嘲笑了一番。事後，原PO才得知手上的「芭樂」不是芭樂，而是一種瓜類。

照片曝光後，不少人也被外觀給騙了，「我給兒子看，他說這就芭樂不是嗎」、「真的很像芭樂」、「你不孤單，是我也會吃，還會吃很多口」、「我看到也弄錯，偷渡成功的芭樂」、「我很俗不認識它，想說它不是芭樂嗎」、「要是我，也會以為是芭樂」、「真的不是芭樂嗎」、「真的很像芭樂耶！我也會認錯」。

▲佛手瓜營養價值高。（圖／翻攝自Facebook／行政院農業委員會）

不過也有許多網友公布正解，「佛手瓜，龍鬚菜的果實，切一切煮排骨湯也不錯」、「佛手瓜煮排骨湯很好吃」、「佛手瓜炒一炒很好吃喔」、「炒薑絲肉片好吃」、「佛手瓜炒蒜頭肉絲很好吃」、「佛手瓜黏黏的」、「我第一次看到佛手瓜的時候，還想說怎麼那麼醜的芭樂」。

臉書粉專「行政院農業委員會」曾發文分享，龍鬚菜與佛手瓜是同種作物，佛手瓜是果實，龍鬚菜則是佛手瓜的嫩梢部位。佛手瓜因外型像一雙虔誠敬拜的雙手而得名，也有人稱之為「隼人瓜」；佛手瓜全國盛產期在8月至10月，選購的祕訣是幼果果肩部位光澤及果皮表面縱溝較淺者，且果皮最好為鮮綠色、細嫩、未硬化。

此外，本站曾報導《專業吃貨也不知道！營養師揭「龍鬚菜」神祕身世 網友震驚：今天才知道》，根據臨床試驗及流行病學實驗發現，佛手瓜與慢性疾病呈現負相關，由於佛手瓜含有類黃酮、多醣、三萜類物質等，因此對於調節血脂肪、血糖、脂肪肝、肥胖都有好處，也存在抗氧化、抗發炎、抗癌、抗菌等能力，營養價值相當高。