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美國示警：俄國可能會製造「意外藉口」　趁勢入侵烏克蘭

▲▼俄羅斯軍隊2022年1月26日在距烏俄邊境不遠的的羅斯托夫（Rostov）演習。（圖／路透）

▲俄羅斯軍隊日前在距烏俄邊境不遠的的羅斯托夫演習。（圖／路透）

記者張靖榕／編譯

美國先前傳出有大量證據佐證俄羅斯可能提前在16日入侵烏克蘭，13日更公開指名俄羅斯「隨時會發動攻擊」，而且可能會先搞一個「意外的藉口」，作為攻打烏克蘭的理由。美國向盟邦重申會保衛北約（NATO）的每一寸領土。

路透社報導，俄羅斯目前在烏克蘭邊境部署超過10萬規模的大軍，華盛頓近日雖然在緩解烏克蘭危機上的外交折衝手段屢遭挫折，仍持續透過外交管道努力，但也頻頻放話稱俄羅斯很快就會展開侵略。莫斯科則是維持一貫態度否認西方的指控，並稱最近急速升溫的緊張局勢都是出於西方的「歇斯底里」。

▲▼白俄羅斯「Zyabrovka空軍基地」發現大量裝甲車集結。（圖／路透）

▲▼白俄羅斯空軍基地內發現大量裝甲車集結（上圖），俄國西部庫爾斯克訓練場也出現部隊駐紮（下圖）。（圖／路透）

▲▼俄羅斯西部庫爾斯克（Kursk）訓練基地的部隊居住區與帳篷。（圖／路透）

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）即將在14日啟程前往烏克蘭首都基輔，隨後在15日轉往俄羅斯與總統普丁會面，啟程前他呼籲俄方盡快採取方法降溫危機，並警告若莫斯科執意入侵烏克蘭，就得要面對德國制裁。德國一名官員表示柏林方面並不期待蕭茲此行會取得實質進展，但外交仍然是重要的一環。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與總統拜登口徑一致，都指稱俄羅斯的侵略「隨時會發生」，「我們不能精準預測是哪一天，但我們這陣子都在告訴大家，我們正處在戰前空窗期。」對於美國情報機關指出俄軍可能在周三（16日）發動侵略，蘇利文和美國國防部都拒絕證實。

▲▼烏克蘭國土防衛軍、烏克蘭陸軍預備隊、Kyiv Territorial Defence Unit。（圖／達志影像／美聯社）

▲美歐在2014年後協助烏克蘭重建威懾武力。（圖／達志影像／美聯社）

蘇利文表示華盛頓方面會繼續與世界分享他們取得的資訊，預防莫斯科以「偽旗行動」突襲，製造進攻藉口。他說美國也會協助防禦北約的每一寸領土，「我們相信俄羅斯很清楚這項訊息」。

拜登與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於13日通話，雙方同意繼續尋求外交手段處理危機的重要性，並建立威懾俄軍的武力。澤倫斯基會後表示他已邀請拜登盡快訪問烏克蘭，將有助於穩定局勢，白宮方面拒絕回應。

就在美烏通話的前一天，拜登與普丁進行逾1個小時的電話會談，拜登警告莫斯克若執意侵攻，將會自損地位，受到國際孤立。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在推特發文寫道，基輔收到盟邦17架次武器軍援，火炮但要將近1500噸，包括來自美國的180噸彈藥。

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