人潮回來了！北市曝「2022主場在士林」　未來還有這5場活動

▲「火力全開 大放光彩」 2022年台北燈節開幕點燈。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北燈節12日正式開幕，吸引許多民眾到士林賞燈。台北市副市長蔡炳坤13日表示，士林人潮回來了、士林夜市好多人，並透露未來還有5場活動在士林登場，「2022主場在士林，要熱鬧一整年，讓士林天母地區風華再現。」

「士林回來了，我也哭了！」蔡炳坤13日於臉書指出，台北燈節於12日在士林點亮「宇宙飛船」主燈，市府團隊晚間7時在人群聚集的北藝中心廣場會合，沿基河路，途經慈諴宮、福德宮合十參拜祈福，走進夜市燈區主舞台，短短百餘公尺，走了半個多小時。

蔡炳坤提及，主燈點亮後，搭乘接駁車前往河濱燈區啟動「水火共舞聲光劇場」，短短五分鐘的車程，開了近半小時；河濱燈區上上下下的河堤與自行車道萬頭鑽動，行走其間只能一步一步慢慢走；煙火秀後走進「光彩燈區」，前往美崙公園迎接「熊讚熱氣球」回家，同樣人潮滿滿又走了半小時，自己回到宿舍已近晚間10時，「滿懷疲憊、欣慰、歡喜的心情。」

蔡炳坤說，今早市府團隊繼續在捷運北投會館進行第2天的首長共識營，見面的第一句話都是「士林人潮回來了」、「士林夜市好多人」。

蔡炳坤也透露，除了2月11日至2月20日的台北燈節之外，士林地區還有2月17日起的陽明山花季、2月18日士林官邸鬱金香展、3月11日起北藝中心試營運演出、7月至9月北藝中心開幕演出、10月初白晝之夜在士林，「2022主場在士林，要熱鬧一整年，讓士林天母地區風華再現！」