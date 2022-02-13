賭債糾紛！越女騎車攔同胞　持安全帽猛K雙雙掛彩互告

▲越南新住民蘇女疑因追債糾紛，當街持安全帽毆打同為新住民身分的李男 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

2月11日晚間23時許，台北市文山區保儀路街頭驚傳民眾鬥毆，轄區警方火速出動快打部隊警力到場隔開雙方，先護送雙方就醫診治；根據調查，在街頭鬥毆的越南新住民蘇女（40歲）與李男（55歲）有賭債糾紛，蘇女騎機車攔下李男，雙方爆發口角及肢體衝突，互提傷害、毀損告訴，警方偵訊後將雙方函送偵辦。

根據文山一警方調查：蘇、李2位新住民當晚間於保儀路疑似賭博債務糾紛，蘇女騎機車攔下對方談判，雙方大打出手，過程中蘇女情緒激動拿安全帽K李男，李男不甘示弱抓住蘇女雙手回擊，導致雙方頭臉紛紛掛彩，連蘇女機車也被推倒地。轄區木新所警方獲報後趕赴現場制止。

警方表示，所幸兩人皆輕微皮肉傷，送往萬芳醫院就醫，事後雙方互控對方傷害、毀損等罪嫌，蘇女則因不甘遭欠債的李男辱罵，加告對方恐嚇罪，警方依規定受理，函送台北地檢署偵辦。

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