士林夜市滿血復活！恐怖人潮「沙丁魚式擠爆」　網：10年沒看過

▲士林夜市人潮回來了！（圖／翻攝自臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

曾經是台北熱鬧地景的土林夜市，近年來卻顯得冷清許多。不過，有一名網友今（13日）發文貼出士林夜市昨晚「萬頭鑽動」的震撼人潮照片，驚訝直呼「已經要十年沒看過這個榮景了！」貼文曝光後，引起許多網友熱烈討論。

有一名網友今在臉書社團發文貼出數張士林夜市的人潮照，並且表示昨（12日）台北燈節開幕辦得非常成功，燈區人潮洶湧，夜市更是人山人海，驚嘆「謝謝阿伯（台北市長柯文哲）真的把士林夜市救起來，可能已經要十年沒看過這個榮景了！」

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對此，台北市副市長蔡炳坤今也在個人臉書上發文表示，「士林回來了，我也哭了！」他回顧昨晚士林熱鬧盛況指出，走進夜市燈區主舞台，短短百餘公尺，走了半個多小時，搭乘接駁車前往河濱燈區啟動「水火共舞聲光劇場」，短短五分鐘的車程，更是開了近半小時，可見人潮之洶湧。

▲2022台北燈會移師士林，同時也讓人潮擠爆士林夜市。（圖／翻攝自臉書）

蔡炳坤也提到，今天上午，市府團隊繼續在捷運北投會館進行第二天的首長共識營，見面的第一句話都是「士林人潮回來了，士林夜市好多人。」

2022年台北燈節將在12日晚間正式開幕，今年移師台北士林舉辦。市長柯文哲指出，今年台北燈節劃分成三大燈區，包括士林站光彩燈區、芝山站河濱燈區以及劍潭站夜市燈區，「除了想像力無邊的主燈TAIPEI40宇宙飛船外，還有滿滿的夜市文化，一起來玩吧！」

▲2022台北燈節昨晚正式開幕。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

配合2022台北燈節期間（2/11~2/20），「臺北市立天文科學教育館」、「國立臺灣科學教育館」、「臺北市兒童新樂園」延長開館時間至晚上10時，且周一不休館，詳細開館時間請上各場館官網查詢。