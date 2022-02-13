預言「1年1劑」對象曝　醫：無止境打下去，沒人想理你

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記者陳俊宏／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）公布最新數據表示，加強劑打完4個月後保護力會降低，建議要打第4劑。對此，台大感染科前醫師林氏璧說，他猜測最後頂多「一年一針」，且也不是大家都需要打，是針對重症高風險族群，「無止境地打下去，沒有人會想理你。」

林氏璧12日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，美國這個研究橫跨Delta到Omicron的時期，在Omicron的時期收案案例較少，防住院資料庫第3劑加強針4個月後僅有189例，防急診資料庫加強針4個月後僅有692例，5個月後僅有29例（信賴區間是-50到68），樣本數甚少，真的不需要太在意，他個人比較相信英國長期追蹤的大量資料。

林氏璧說，且這研究並沒有分疫苗，兩種mRNA疫苗是一起看的，看英國長期追蹤的資料，似乎掉的速度也有差；2劑AZ後6個月對Omicron防住院的效果掉到50%以下，打第3劑全量BNT後可到80~90%，在10~14周似乎可掉到80%以下；打第3劑半量莫德納則大概都在90%上下，不過這還沒有追蹤到10周以上的。

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▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑82.24%、第2劑75.50%、第3劑追加劑接種率28.56%。（圖／記者湯興漢攝）

林氏璧表示，2劑BNT後6個月，對Omicron防住院的效果也是掉到50%以下，打第3劑全量BNT後可到80~90%，在10~14周也似乎可掉到80%以下，這和美國看到的從91%掉到78%似乎是有同樣趨勢，但他想還要累積更多樣本數才比較準確；打第3劑半量莫德納也大概都在90%上下，不過這還沒有追蹤到10周以上的。

林氏璧提到，全世界很多的人，事實上Omicron形同他們的第3或第4劑，是否真的需要第4劑疫苗，難說，就算科學家說需要打，「我看很多人也根本不會想4劑、5劑的打下去了，繼續看下去吧。」

林氏璧說，他個人猜測最後頂多一年一針，且也不是大家都需要打，是針對重症高風險族群，還可能和流感疫苗做在一起，疫苗政策一定要考慮可行性，「無止境地打下去，沒有人會想理你。」

根據美國CDC研究，加強劑打完4個月後保護力會降低，建議要打第4劑。而國內規劃為何？中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣從1月6日才開始打第3劑，目前並沒有那樣急迫性，若真有這樣需要，採購的量還足夠大家使用。