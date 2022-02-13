桃機那一隻！Omicron八德→樹林→板橋　醫揭放棄清零代價

記者陳俊宏／綜合報導

12日新增11例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，最值得注意是新北樹林移工基因定序出爐，答案是桃機那一隻，「前兩天我就懷疑Omicron從八德傳進樹林，又傳到了板橋。」他強調，台灣放棄清零，就會變成下一個香港與日本，「而其代價，不是你我能夠承擔。」

「請問大爆發了嗎？」沈政男在臉書指出，竟然有人說，「疫調無法抓到無症狀」！拜託，一個多月來在匡列中確診的接觸者，一半都是無症狀啦，疫調與隔離的威力，就在於可以圍堵無症狀！因為不是發病後採檢，而是從接觸史去追溯。

沈政男說，12日最值得注意是新北樹林移工基因定序出爐，答案是桃機那一隻，「前兩天我就懷疑Omicron從八德傳進樹林，又傳到了板橋。」

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沈政男寫道，那為什麼至今案例不多？因為隱形傳播鏈？不是啦！而是社區防疫有其強韌度，把R值壓在1到2左右，就是沒有隱形傳播鏈啦，這是他老早提出的定理，因為你傳得越快，就越容易曝光，而一曝光就會被圍堵。

▼12日新增11例本土確診。（圖／指揮中心提供）



沈政男認為，屏東跨縣市家庭群聚基因定序結果是高雄港那隻，所以是屏東親人早已染疫，先於家族旅遊傳給新北親人，後又在家族聚餐傳給高雄親人，但問題就來了，屏東親人如何感染高雄港那隻病毒？

沈政男表示，總結一下，過年這一波疫情變動已經定案，就是出現北部與南部的局部跨縣市零星群聚，沒有大爆發，整體R值仍是維持在1到2，就因為一有群聚就會曝光，而一曝光，疫調部隊就會圍堵上去。

沈政男指出，香港出現了多家安養院群聚，因為疫情已經難以控制，而原因就出在疫調量能已經被衝破了；日本則是出現死亡人數新高，誰說Omicron是輕症不要緊？不要歐美講什麼，你就照單全收啦。

沈政男說，台灣一直追求清零，而清零從頭到尾都是正確，甚至可以說，現在追求清零比先前更加正確，「因為你一放棄清零，就會變成下一個香港與日本，而其代價，不是你我能夠承擔。」

►本文獲得沈政男醫師授權。