南韓疫情快速擴散！連數天逾5萬人確診　13日起限購快篩組

▲南韓民眾接受COVID-19測試。（圖／路透，下同）



中央社

南韓疫情快速升溫，今天確診人數截至晚上6時就已再次創下同時段新高，達到4萬8025例，預期單日確診數將連續4天超過5萬例。因當局改變採檢規定造成搶購快篩組，13日起每人每次將限購5盒。

據防疫當局及各地方政府統計，全國截至今天傍晚6時，累計4萬8025例，較先前同時段最高紀錄的4萬3515例多出4510例，約為一週前同時段確診數的2.3倍。

新增病例以京畿道1萬5942例、首爾市1萬532例、仁川市3684例最高，皆為首都圈地區；非首都圈以釜山2848例、大邱2254例、慶尚北道2056例最多。

為減輕醫療人力負擔，除60歲以上高風險族群，一般民眾在快篩結果為陽性時才需接受PCR檢查，這也造成居家快篩組需求快速增加。為避免如同疫情爆發初期的「口罩之亂」再次發生，南韓政府下令禁止網路販售快篩組，藥局及便利商店等販賣處也增加購買限制。

南韓當局將在2月13日至3月5日共3週期間，將販賣處限縮至藥局及便利商店，網路電商既有庫存可販賣至16日。快篩組製造業者改為統一生產大包裝，送至販賣處後再分拆為小包裝販賣，每人每次限購5盒。

南韓Omicron疫情快速擴散，當局統計指出9成以上皆為可採居家治療的無症狀或輕症患者，但若依過往經驗推算，重症及病歿人數大概會在確診人數開始增加的2到3週後出現明顯增勢。

高麗大學預防醫學教授崔在旭（Choi Jae-wook，音譯）等醫學專家接受韓聯社訪問時表示，重症患者增勢近日將顯現，雖然可能只占確診者中的1%，但若單日確診數增至10萬例，代表重症患者每天可能新增1000例，屆時可能再次面臨重症病床供不應求的窘境。