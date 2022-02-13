待了3個月後　美國國防部下令：部分美軍撤出烏克蘭「重新安置」

▲俄羅斯和白俄羅斯武裝部隊12日舉行聯合演習。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

根據美國國防部的聲明，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）12日已下令將160名佛羅里達國民警衛隊成員撤出烏克蘭，並重新安置在「歐洲其他地方」。自11月以來，這160名士兵一直在烏克蘭執行訓練任務。

美國國防部聲明，考量到美國人員的安全和保障，部長非常謹慎做出決定，這是美國首要考慮的事。儘管國防部將美軍部分成員撤出烏克蘭，但美國仍然支持烏克蘭的軍隊。

▼美國國防部長奧斯汀（中）。（圖／路透）

