5確診者高病毒量台中脫罩吃拉麵　6足跡匡61人採檢全出爐

▲5確診者高病毒量台中脫罩吃拉麵，遭匡列接觸的店員、顧客採檢結果出爐。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

農曆春節過後疫情升溫，當中出現跨新北、高雄、屏東的不明感染源家族群聚，5姊妹帶著家人回屏東娘家聚會後，已知有6位親友陸續發病染疫，且當中5人過年期間都曾到台中集合租車走春。由於確診者病毒量不低，且行程中還有脫口罩吃拉麵，台中市衛生局獲報後緊急採檢接觸者61人，包括拉麵店員工、顧客及租車公司工作人員等，結果全部都是陰性。

台中市政府表示，衛生局於2月9日夜晚及2月10日早上接獲外縣市通知案19441、19479、19480有台中市活動史，分別為烏日高鐵站和運租車、梧棲頂魚寮公園遊園、梧棲區四國金子烏龍麵店、大安濱海樂園，衛生局接獲通知後，經比對3人在中市足跡一致，於中市分別有17位接觸者、租車公司及烏龍麵店工作人員22人、麵店實聯制接觸者22人，共計61人採檢結果皆為陰性；另有16位外縣市來台中之民眾已轉介由當地衛生單位持續追蹤採檢，中市將持續追蹤採檢結果；個案在中市活動地點皆已完成環境消毒。

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根據疫調，五姊妹裡的大姊住新北，三姊住屏東，大姊和三姊一家、五妹等共10人在大年初二先到台中集合租車並前往梧棲、大安等地走春吃飯，之後前往苗栗旅遊。

▲屏東、新北確診足跡進台中，過年租車探親遊梧棲、嗑烏龍麵。（圖／市府提供）



目前已知該家族到台中遊玩者有5人確診，包括大姊的一對兒女（案19479、19480），還有三姊（案19440）、三姊一對兒女（案19468、19441），確診者之一就是屏東潮州鎮潮榮聯合診所復健科女醫師。

台中市政府也公布確診者足跡，包括高鐵台中站、頂魚寮公園、大安濱海樂園等6處。由於確診5人中，除了三姊兒子、案19468的Ct值29，病毒量低，其餘四人病毒量介於14到18.4之間，都是高病毒量，雖然在台中停留時間短，但市府仍不敢大意，到12日前在海線加開3處快篩站，呼籲有足跡重疊、有症狀者可前往快篩。