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台南新增1名確診者足跡　教育局說明校園防疫整備及因應師生確診規範與作為

▲台南市長黃偉哲指出，確診個案匡列居家隔離、自我健康監測人，接觸者跟他的家屬跟家人跟朋友，總共有210位也都請他們來做快篩，目前為止都陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府11日公布1名家住高雄、在台南就讀高中的女學生確診，該校已宣布11日緊急停課，延後開學日，並在校園進行大清消，該校已提供營隊活動人員名冊給衛生局，進行後續疫調與匡列隔離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府11日公布1名家住高雄、在台南就讀高中的女學生確診，該校已宣布11日緊急停課，延後開學日，並在校園進行大清消，該確診學生曾參加學校公民營隊活動，因此該校已提供所有營隊活動人員名冊給衛生局，進行後續的疫調與匡列隔離。

▲台南市長黃偉哲指出，確診個案匡列居家隔離、自我健康監測人，接觸者跟他的家屬跟家人跟朋友，總共有210位也都請他們來做快篩，目前為止都陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，此次活動為學校寒假期間的營隊活動，非屬正式課程，活動過程中所有參與人員都有佩戴口罩、使用午餐隔板。目前參與師生皆已依照衛生局指示配合採檢及居家隔離，同時依照台南市停課標準，由學校通知有接觸被匡列的居家隔離學生，作預防性停課並提供同步、非同步或線上學習等課業輔導，並全面加強校園清消工作。

▲台南市長黃偉哲指出，確診個案匡列居家隔離、自我健康監測人，接觸者跟他的家屬跟家人跟朋友，總共有210位也都請他們來做快篩，目前為止都陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）台南市長黃偉哲表示，因為該案接觸者是國小學生，目前12歲以下的學生還沒施打疫苗，因此南市府會用比較高規格的標準來做匡列。另外，國中小教師完成2劑疫苗施打率已超過98.4%，第三劑疫苗施打率也超過48%，提升整體校園保護力，未來會持續鼓勵教師接種第三劑疫苗。台南市政府也會盡全力提供一個健康安全的教育環境給學生，希望各位家長安心。

▲台南市長黃偉哲指出，確診個案匡列居家隔離、自我健康監測人，接觸者跟他的家屬跟家人跟朋友，總共有210位也都請他們來做快篩，目前為止都陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對台南市若有師生確診之規範與作為，教育局長鄭新輝表示，台南市所屬學校1班只要有1名師生確診，全班停課14天，全校停課3天清消及疫調；全校2名師生確診，停課14天。1班有1名師生被匡列，全班停課2天，全校停課1天；同住家人被匡列，該名師生可請防疫假2天。

▲台南市長黃偉哲指出，確診個案匡列居家隔離、自我健康監測人，接觸者跟他的家屬跟家人跟朋友，總共有210位也都請他們來做快篩，目前為止都陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

面對國內疫情發展，在校園防疫相關準備及作為上，教育局已督責學校遵守開學後的10大防疫措施：「盤點防疫物資、校園全面清消、師生健康管控、全程佩戴口罩、午餐防疫升級、強化門禁管理、嚴謹規劃跨縣市活動、提高疫苗施打率、自主防疫檢核及配套預防性停課」。各校開學前皆已完成校園室內外環境消毒以及防疫物資整備，目前物資無虞，庫存量皆達1個月以上，如有不足會立即補充，亦請家長每天注意自己及學生的健康狀況，若有症狀應確實回報並避免到校上學，儘速就醫。

教育局同時強調，為了阻絕可能的傳染風險進入校園，校園門禁會持續加強管制，請家長及訪客非必要不入校園，造成不便之處，希望市民多多體諒，共同努力徹底落實校園防疫工作，降低傳染風險，維護師生健康，創造安心學習的校園。

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