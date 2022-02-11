快訊／新北高屏家族群聚至少5確診者台中走春　急篩61人結果出爐

記者游瓊華／台中報導

農曆春節過後疫情升溫，當中出現跨新北、高雄、屏東的不明感染源家族群聚，5姊妹帶著家人回屏東娘家聚會後，有6位親友陸續發病染疫，且當中有5人過年期間都曾到台中集合走春、病毒量不低，台中市衛生局獲報後緊急採檢接觸者61人，結果49人陰性，有12人在外縣市，繼續採檢中。

根據疫調，五姊妹裡的大姊住新北，三姊住屏東，大姊和三姊一家、五妹等共10人在大年初二先到台中集合租車並前往梧棲、大安等地走春吃飯，之後前往苗栗旅遊。

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▲屏東縣政府公布屏東五姊妹娘家群聚案關聯圖。（圖／縣府提供）



目前已知該家族到台中遊玩者已有5人確診，包括大姊的一對兒女（案19479、19480），還有三姊（案19440）、三姊一對兒女（案19468、19441）。

台中市政府也公布確診者足跡，包括高鐵台中站、頂魚寮公園、大安濱海樂園等6處。由於確診5人中，除了三姊兒子、案19468的Ct值29，病毒量低，其餘四人病毒量介於14到18.4之間，都是高病毒量，雖然在台中停留時間短，但市府仍不敢大意，到12日前在海線加開3處快篩站，呼籲有足跡重疊、有症狀者可前往快篩。

▲新北高屏家族群聚案5確診者進台中走春，市府急篩61人結果出爐。（圖／環保局提供）

