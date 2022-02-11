空姐屏東改行栽種雨來菇　榮獲比利時布魯塞爾iTQi國際頂級美味大獎

▲丁采綸以乾燥雨來菇製成的天香十三味，榮獲比利時布魯塞爾美味大獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

原是空姐的丁采綸，研究、開發、製作，以乾燥雨來菇製成的天香十三味，榮獲比利時布魯塞爾iTQi國際頂級美味大獎的評鑑2顆星，11日由副縣長吳麗雪及雨來菇青農丁采綸共同呈現雨來菇在比利時布魯塞爾iTQi國際頂級美味大獎的評鑑成果。

比利時布魯塞爾iTQi國際頂級美味大獎，產品的評鑑基於由專業廚師、品酒師和飲料專家組成的評委會對其品嘗，風味品質達到或是超過評委預期的產品，將被授予相應級別的該獎章，獎章分三個等級，三顆星為最高榮譽。

該獎項的設立旨在提高消費者對食品飲料類產品風味品質的認知並促進優質美味產品的推廣。近年與荷蘭A.A. Tasty Award、比利時Monde Selection及英國 Great Taste並列世界四大美食獎。

雨來菇農民丁采綸表示，她原本擔任空姐工作，為了栽種雨來菇入籍屏東，希望能推廣如此高營養價值的農產品，皇天不付有心人，終於在比利時布魯塞爾iTQi國際頂級美味大獎中摘下2顆星。

吳副縣長表示，很開心看到屏東有這樣一個農產品獲此獎項，將農業從一級慢慢提升到三級，將新的技術、概念帶進來，提升產值，更能增添青農對屏東農業的信心，進而回到故鄉發展。

雨來菇又稱為情人的眼淚，其實並非菇類的一種，而是藻類，學名陸生藍綠藻Nostoc commune是真正的地球原生種。雨來菇含有豐富的營養含量，鈣質約為木耳的46倍，鐵質約為葡萄的48倍。雨來菇每100公克有3.43微克的維生素B12，高於成人建議的一日攝取量2.4微克，更成為素食者養分攝取的聖品之一。