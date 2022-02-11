開學日落實防疫　潘孟安視察海豐國小暨海豐非營利幼兒園

▲開學日，潘孟安縣長視察屏東海豐國小 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(11)日為開學日，屏東縣長潘孟安關心學生健康及校園防疫工作開學整備情形，上午至海豐國小及海豐非營利幼兒園視察；他再次叮囑學校務必提高警覺，並落實環境清消，共同守護學童們健康，讓學生擁有安全的校園生活。

潘縣長一早前往海豐國小視察學童上學及上課狀況，發現整體秩序良好，包括入校掃實聯制、量體溫及手部消毒等，校方都一一落實，學童都主動配合量測體溫，排隊也保持安全社交距離，潘縣長化身小老師教導學童們洗手七步驟，更與孩子們一同享用早餐並宣導防疫觀念。

因應疫情變化，他強調，屏東縣學校的停課標準遵循中央規範，若1班有1位師生確診，該班停課14天；1校有2位以上師生確診，則該校停課14天。倘若停課，各校也做好停課不停學準備，隨時啟動線上教學，讓學生保有常態的教學生活，不影響孩童的受教權。

教育處表示，孩童開學上課期間，依據「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，來賓、家長及訪客，經學校及幼兒園認定有入校必要者，入校時應採實聯制、體溫量測及全程佩戴口罩，並確實遵守「生病不上班，不入校(園)」，宣導個人應保持良好衛生習慣，勤洗手、遵守咳嗽禮節，全校(園)師生除用餐、飲水外，應全程佩戴口罩並維持社交距離。