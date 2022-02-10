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美國5歲以下幼童最快21日開打BNT　首批1000萬劑等待FDA批准授權

▲▼mRNA疫苗,輝瑞,BNT。（圖／路透）

▲依據計畫，初步將推出1000萬劑新冠疫苗給6個月至5歲幼兒接種。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）文件顯示，美國6個月至5歲幼兒預計最快可在本月21日接種輝瑞BNT疫苗，只要食品和藥物管理局（FDA）批准緊急使用授權。依據暫定計畫，初步將推出1000萬劑疫苗。

綜合路透、CNN報導，全美5歲以下幼兒是現階段唯一沒有接種疫苗資格的年齡組別，食藥局正考慮批准輝瑞BNT疫苗針對6個月至5歲幼兒的緊急使用授權，儘管2至4歲組別臨床試驗病未達標。不過藥廠表示，已針對FDA的要求提交試驗數據。

FDA疫苗諮詢委員會將於15日召開相關會議，討論是否建議監管機構批准該疫苗。一旦食藥局批准，美國政府計畫在2月底向各州運送首批1000萬劑輝瑞BNT疫苗。

據悉，5歲以下幼兒施打的疫苗蓋子將是褐紅色（maroon），每盒包裝會有10瓶疫苗，每瓶有10劑，每劑劑量為3微克。CDC表示，全美6個月至4歲孩童人數約1800萬人，除了首批1000萬劑疫苗之外，後續將有額外供給。

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