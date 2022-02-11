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社會 社會焦點 保障人權

討債集團私刑自己人！跪滾輪再筷夾手+火燒臉　囂張嗆：斷手腳

▲▼毆打（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／新北報導

新北市楊姓、吳姓、徐姓男子三人共同受託處理某女遭性騷擾事件，楊姓及吳姓男子認為徐男侵占該女應得的賠償金，聯手將徐男捆綁囚禁在椅子上，並以瓦斯點火燙徐男臉頸部、以筷子用力夾傷手指，兩人還恫嚇「如果今天沒有讓你斷一隻手或一隻腳，不會讓你離開」，徐男趁隙聯繫友人才報警獲救。新北地方法院依妨害自由將楊男判有期徒刑6月，至於吳男在先前已被判8月徒刑。

判決書指出，楊、吳、徐三名男子在2019年間受託處理某女子的性騷擾事件，楊男及吳男認為徐男侵占了涉案人付給女子的賠償金，於2019年12月31日將徐騙至吳男家中，兩人以尼龍繩將徐綑綁在椅子上45分鐘限制其自由，後來覺得有誤會先將徐釋放。

但才隔一天，楊、吳兩人又認為徐應該拿出那筆賠償金，再度將人騙到另一名友人住處，用繩子綑綁並持棍棒毆打，令徐男雙膝跪在木製足部按摩滾輪上，以筷子夾徐男手指、瓦斯槍燒臉部頸部，徐男全身手腳多處流血受傷，並恐嚇說「如果今天沒有讓你斷一隻手或一隻腳，不會讓你離開」，徐趁兩人休息之際，託友人報警前往解救。

徐男在新北地方法院受審時，先私下與吳男和解而撤告，但法院審理楊男部分時，認為兩人共同犯案，基於兩案不可分，仍將吳男判8個月徒刑；而經調查楊男雖然是在旁協助，參與程度次於吳男，但犯後態度不佳，未與徐和解，判楊犯剝奪他人行動自由罪兩條，合併6個月有期徒刑。

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