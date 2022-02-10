▲新北市圖三芝分館推「書香乞龜」，陪學童閱讀收心迎開學。（圖／新北市立圖書館提供）
記者郭世賢／新北報導
馬上就要開學了，加上元宵節即將到來，新北市立圖書館三芝分館特別帶陪讀學童利用漂書堆疊另類的「書香乞龜」，幫學童收心迎開學。三芝分館並且準備了新春祈福文昌筆送給學童，象徵開啟知識；另外「乞龜好書」也免費和大家分享，即日起至2月15日止，只要到三芝分館，便可以將乞龜好書帶回家。
在館員的帶領下，陪讀學童將一本一本的書堆疊成另類的「書香乞龜」，祈求新的學期課業進步、學習順利。三芝分館主任蕭千惠表示，2月11日就要開學了，圖書館特別搭配三芝地區傳承已久的元宵節乞龜習俗，帶陪讀學童堆不一樣的「書香乞龜」收起玩心，祈求智慧、平安，同時也準備了祈福文昌筆送給參與學童，鼓勵小朋友認真求學，還有開學與元宵節慶相關主題書展，讓學童可以從年節活動和閱讀中體驗學習樂趣。
新北市立圖書館王錦華館長表示，閱讀是最好的收心操，也是引導孩子認識節慶文化的入門途徑，每個節慶都有獨特的習俗與文化背景，家長可以透過親子共讀，讓孩子安定身心，準備即將到來的開學生活；迎接新學期的開始，三芝分館除了準備新春祈福文昌筆送給陪讀學童，同時也將「書香乞龜」的好書與大家分享，即日起至2月15日止，只要到圖書館，便可以直接將乞龜好書帶回家。
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