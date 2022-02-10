三峽區農會歡慶農民節　感謝優秀農友努力付出

▲三峽區農會張永巨總幹事獲頒「110年度百大MVP經理人」紀念講座。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區農會於昨（9日）在農會大樓舉辦「111年度慶祝農民節表揚大會」，表揚三峽區的優秀農民及冬季優良碧螺春綠茶評鑑獲獎農民，各界代表也到場祝賀，感謝優秀農友的努力及付出，除在開幕儀式上邀請家政班展現精彩的太鼓表演，將現場氣氛帶到高點，也邀請專業舞蹈老師上台帶領所有與會貴賓舞蹈同樂，增添節慶氣息。

農民節由農會頒獎給優秀農事小組組長、農民、家政班班員、指導員、四健會會員及特殊有功人員等，當天舉辦110年度三峽區冬季優良碧螺春綠茶評鑑頒獎典禮，由在地茶農友范李淑治奪得特等獎，並且為三峽區農會張永巨總幹事頒發「110年度百大MVP經理人」紀念講座，三峽區公所、新北市農會以及桃園茶業改良場等代表也特別到場共襄盛舉。

▲農友范李淑治獲得110年度三峽區冬季碧螺春綠茶評鑑特等獎。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，在社會及產業快速變遷的衝擊下，許多農民仍堅守崗位，甚至返鄉從農，如青農呂孟樹為發揚家鄉綠竹筍，從餐飲業回鄉繼承家中筍田，向家中長輩及地方農友學習種植技術，同時致力改善農田灌溉系統，栽培出優質綠竹筍供大眾享用。

農業局長李玟表示，三峽區農會非常致力於推廣當地農產業，除了積極舉辦各項茶葉品質、製茶技術競賽，更將當地特產碧螺春茶葉結合麵條，開發出碧螺春細麵，榮獲行政院農業委員會評選為臺灣農漁會百大精品，今年農業局也將秉持「健康大-創造大眾健康」理念，與三峽以及新北市各地區農會共同來打拚，創造健康新生活。

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