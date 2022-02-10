　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

三峽區農會歡慶農民節　感謝優秀農友努力付出

▲三峽區農會歡慶農民節 感謝優秀農友努力付出。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽區農會張永巨總幹事獲頒「110年度百大MVP經理人」紀念講座。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區農會於昨（9日）在農會大樓舉辦「111年度慶祝農民節表揚大會」，表揚三峽區的優秀農民及冬季優良碧螺春綠茶評鑑獲獎農民，各界代表也到場祝賀，感謝優秀農友的努力及付出，除在開幕儀式上邀請家政班展現精彩的太鼓表演，將現場氣氛帶到高點，也邀請專業舞蹈老師上台帶領所有與會貴賓舞蹈同樂，增添節慶氣息。

農民節由農會頒獎給優秀農事小組組長、農民、家政班班員、指導員、四健會會員及特殊有功人員等，當天舉辦110年度三峽區冬季優良碧螺春綠茶評鑑頒獎典禮，由在地茶農友范李淑治奪得特等獎，並且為三峽區農會張永巨總幹事頒發「110年度百大MVP經理人」紀念講座，三峽區公所、新北市農會以及桃園茶業改良場等代表也特別到場共襄盛舉。

▲三峽區農會歡慶農民節 感謝優秀農友努力付出。（圖／新北市農業局提供）

▲農友范李淑治獲得110年度三峽區冬季碧螺春綠茶評鑑特等獎。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，在社會及產業快速變遷的衝擊下，許多農民仍堅守崗位，甚至返鄉從農，如青農呂孟樹為發揚家鄉綠竹筍，從餐飲業回鄉繼承家中筍田，向家中長輩及地方農友學習種植技術，同時致力改善農田灌溉系統，栽培出優質綠竹筍供大眾享用。

農業局長李玟表示，三峽區農會非常致力於推廣當地農產業，除了積極舉辦各項茶葉品質、製茶技術競賽，更將當地特產碧螺春茶葉結合麵條，開發出碧螺春細麵，榮獲行政院農業委員會評選為臺灣農漁會百大精品，今年農業局也將秉持「健康大-創造大眾健康」理念，與三峽以及新北市各地區農會共同來打拚，創造健康新生活。

【更多新聞】

基隆男持利器傷路人　警方速查到案

恐怖蜈蚣闖台鐵月台咬人！他買完年貨腳踝爆血　警急送醫搶救

撞擊畫面曝！萬里轎車攔腰撞翻休旅車　「凌空翻轉」1人受傷

驚悚畫面曝！基隆外木山2巨石瞬間崩落　遊客直擊驚呼：快逃

大年初二慰勉基隆港務消防隊　蔡英文：持續強化防救災能量

ET快訊
快訊／威力彩11.5億獎號出爐！對中「幸運7碼」今晚就退休
「幫我買黃鼠狼」男友問號求助　店員拿對了！網重念3次才懂
快訊／玄彬、孫藝真婚期訂了！　舉辦世紀婚禮時間出爐
玄彬公開婚訊「韓網直接當機」　孫藝真IG曬婚紗！半小時湧15
宣布與孫藝真結婚！玄彬2年前認婚頭：想有家庭了
快訊／大樂透3億開獎！瘋搶87組百萬大紅包　中了立刻享受退休
她搭飛機崩潰　慘遭陌生男硬上啪啪
快訊／孫藝真、玄彬宣布結婚！　「她總是讓我綻放笑容」
梁赫群請辭《食尚玩家》主持棒原因曝　接班人是火辣國民初戀
媽寶男「母子共浴」喊超爽　女友過夜看呆了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

三峽區農會歡慶農民節　感謝優秀農友努力付出

新北就業博覽會11日登場　單一窗口助青年務農新血招募

台東市貨車付之一炬　民眾急報警，消防忙滅火

中興新村運動休閒設施損壞失修　國發會核定修繕經費5月可望完工

延山里老荔枝樹承載400年地方記憶　竹山鎮設碑讓它繼續說故事

堺橋部落聚會所興建工程動土　台東縣長:化族人期待為推行動力

會議減廢行動開跑！　台東縣府以身作則

突破法規限制　台東縣兼任行政教師不休假加班費取消上限

台東成功鎮多元照顧服務中心啟用　讓長者更加有感

情人節浪漫看光影　2022水岸花都元宵活動登場

《華燈初上》第 3 部 正式預告

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

法鬥犬開心狂奔越水溝找媽　沒踩穩慘墜落秒呆：我在哪

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

三峽區農會歡慶農民節　感謝優秀農友努力付出

新北就業博覽會11日登場　單一窗口助青年務農新血招募

台東市貨車付之一炬　民眾急報警，消防忙滅火

中興新村運動休閒設施損壞失修　國發會核定修繕經費5月可望完工

延山里老荔枝樹承載400年地方記憶　竹山鎮設碑讓它繼續說故事

堺橋部落聚會所興建工程動土　台東縣長:化族人期待為推行動力

會議減廢行動開跑！　台東縣府以身作則

突破法規限制　台東縣兼任行政教師不休假加班費取消上限

台東成功鎮多元照顧服務中心啟用　讓長者更加有感

情人節浪漫看光影　2022水岸花都元宵活動登場

新北+17「發2063封簡訊」　足跡涵蓋北車、好市多、麥當勞

快訊／威力彩11.5億獎號出爐！對中「幸運7碼」今晚就退休

《甦活人生》2月號！更生保護工作指引 樹立專業規範

從國王到喇嘛都興奮！《不丹是教室》闖進奧斯卡　台製片嗨喊見小布

謝金河：無論兩岸關係再怎麼不好　雙方「貿易數字」也不會變差

三峽區農會歡慶農民節　感謝優秀農友努力付出

成本300元羽絨衣「專櫃賣7000」！溢價20倍業者道歉了

玄彬、孫藝真婚期訂了！下個月舉辦世紀婚禮　公司：只邀請親友

玄彬公開婚訊「韓網直接當機」　孫藝真IG曬婚紗…半小時湧15萬讚！

街頭藝人唱他主題曲…周興哲「驚喜現身支持」！　路人暴動搶拍

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

即／台中工廠深夜大火！警消急灌救

電瓶可以永久不壞？「天揚」推新科技

法拍會來！VOLVO V60 下殺5折起

參選桃園市長？　羅智強等走完謝票行程

台61線南下38k至47k路段　2/11-12施工交管

鹹豬手+露鳥俠！苗警公布警示地點

黃偉哲喜報台南購物節破百億消息

台南打疫苗送關帝Q版燈籠！

五大隊辦理新進人員訓練及測驗提升戰力

春節台南固定測速照相告發3209件

黃偉哲赴麻豆國小學校視察校園防疫整備

77歲獨居婦疾病纏身　潮警暖心所長施援手

捐出屏東市振興券　早午餐飄香人情味

漁民做好養水及水質管理

更多熱門

相關新聞

新北就業博覽會11日登場　助青年務農新血招募

新北就業博覽會11日登場　助青年務農新血招募

想從事農業或是已經在從事農業的青年朋友看過來，2月11日上午10時於新北市政府6樓大禮堂的「2022新北市就業博覽會」，現場農業局將提供新北青農力計畫及相關從農資源介紹，現場會有專人解說，歡迎對於從事農業有興趣的青年或新進朋友前往了解，並提供青農單一窗口專屬服務。

快訊／新北可不可女店員確診　同事「快篩陽性」

快訊／新北可不可女店員確診　同事「快篩陽性」

即／新店兄妹高病毒量台中6足跡　市府急開3快篩站

即／新店兄妹高病毒量台中6足跡　市府急開3快篩站

快訊／新北今爆17例！國小明延後開學？　教育局回應

快訊／新北今爆17例！國小明延後開學？　教育局回應

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

關鍵字：

新北三峽農民節表揚

讀者迴響

熱門新聞

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

明金成靈堂遺照曝光！遺孀淚崩親挑選「這張就是帥」

白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

快訊／孫藝真、玄彬宣布結婚！　「她總是讓我綻放笑容」

快訊／本土暴增37例！又有不明感染源　另增46境外

啦啦隊女神借睡前任家「被上下摸」

疫情取消赴美探親　徐乃麟曝「小兒子在美國確診Omicron」

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

威力彩衝11億！ 「2血型、4生肖、4星座」有望暴富

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面