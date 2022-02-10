快訊／新店兄妹Ct值曝！高病毒量台中6足跡　市府急開3快篩站

記者游瓊華／台中報導

新北市10日新增17例確診個案，其中案19479、案19480，2人家住新店皆20多歲，為兄妹。由於兩人Ct值分別為14及15、為高病毒量，且在大年初二曾到台中租車另找親友拜年，台中市政府今天也緊急宣布，今天下午在海線加開3個快篩站，提醒足跡重疊民眾可前往篩檢。

▲新店兄妹高病毒量遊台中，市府急開3快篩站。（圖／記者游瓊華攝，下同）



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衛生局長曾梓展表示，市府今天起到2月12日三天，在童綜合醫院梧棲院區急診旁的親子公園、光田綜合醫院大甲院區救護組後側廣場、李綜合醫院大甲院區開設社區快篩站，提醒與確診個案有接觸史或同時間足跡重疊民眾前往篩檢。

根據疫調，兩兄妹在開工日2月7日分別出現喉嚨癢、咳嗽及發燒、喉嚨痛、流鼻水症狀，2月8日接獲居住高雄的阿姨（案19435）及表妹（案19434）確診，於是全家人先自行使用家用快篩劑自篩，兄妹兩人呈現為陽性，於是前往醫院採檢，兄妹兩人PCR陽性、Ct值分別為14及15。

兩兄妹在大年初二跟著表妹、案19441到台中會合，三個人一起租車逛梧棲區頂魚寮公園、到梧棲四國金子吃烏龍麵，以及到大安濱海樂園。台中市政府獲報後也緊急清消，並初步匡列接觸者12人，檢驗皆為陰性：另外包括烏龍麵店工作人員、租車公司員工等26人採檢結果明天出爐；曾到烏龍麵店用餐有實聯制接觸的消費者，衛生局也陸續通知採檢。