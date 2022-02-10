　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北就業博覽會11日登場　單一窗口助青年務農新血招募

▲新北就業博覽會11日登場 單一窗口助青年務農新血招募。（圖／新北市農業局提供）

▲新北就業博覽會11日登場，大埔製茶廠「製茶倉管人員」招募。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

想從事農業或是已經在從事農業的青年朋友看過來，2月11日上午10時於新北市政府6樓大禮堂的「2022新北市就業博覽會」，現場農業局將提供新北青農力計畫及相關從農資源介紹，現場會有專人解說，歡迎對於從事農業有興趣的青年或新進朋友前往了解，並提供青農單一窗口專屬服務。

農業局指出，新北青農力計畫辦理至今已有245位青農投入農業，13位榮獲全國百大青農殊榮，並透過新北青農line@即時線上平台，提供青農單一窗口專屬服務；建置計畫網站提供線上課程及相關資源，提升青農專業知能與經營思維；連結銷售通路，協助成立希望市集19處、小農鮮鋪21處，共計40處銷售據點，同時媒合學校營養午餐供應及各大超市、百貨通路。

▲新北就業博覽會11日登場 單一窗口助青年務農新血招募。（圖／新北市農業局提供）

▲遠足生態農場「假日食農教育導覽人員」招募。

農業局表示，青農返鄉從農常面臨的資源協助、通路及專業知識等問題，市府都會藉由計畫及新北青農line@由專人即時協助，其中有金山地區知名休閒農遊場域的汪汪地瓜園及遠足生態農場，以及三峽大埔製茶場及坪林東成茶葉等優良製茶廠，青年朋友可直接與青農先進們互相交流，並加入新北市青年農民聯誼會。

遠足生態農場陳琬婷表示，畢業後回到媽媽的故鄉金山創業，剛開始的第一天就曾經想要放棄，回憶初期最艱辛的，就是野生動物會吃掉大部分作物，每年種下一萬條地瓜藤，往往只剩不到三分之一可採收，而一路走來多虧農業局及各單位前輩幫忙，讓農場逐漸成長到現在每年約有7000人次來訪。

▲新北就業博覽會11日登場 單一窗口助青年務農新血招募。（圖／新北市農業局提供）

▲汪汪地瓜園「假日食農教育導覽人員」招募。

陳琬婷也勉勵想從農卻還沒下定決心的準青農們，現在農業局的青農服務已逐漸成熟，有任何需求不用害怕，可以直接詢問，歡迎大家加入新北農業這個大家庭，另外若是對於休閒農業及食農教育有興趣的朋友，也可以先來遠足生態農場學習，一起帶動新北休閒農遊發展。

農業局長李玟表示，先創通路，再開農路，新北市擁有400多萬人，是全國人口最多的行政區，消費潛力非常高，農業局整合內外部資源提供青農及新進農友使用，推動「農村再生」、「農業創生」及「新北青農力」等計畫，多樣化資源降低從農門檻，打造友善從農環境。

▲新北就業博覽會11日登場 單一窗口助青年務農新血招募。（圖／新北市農業局提供）

▲東成茶葉「茶園管理及製茶人員」招募。

▲新北就業博覽會11日登場 單一窗口助青年務農新血招募。（圖／新北市農業局提供）

【更多新聞】

基隆男持利器傷路人　警方速查到案

恐怖蜈蚣闖台鐵月台咬人！他買完年貨腳踝爆血　警急送醫搶救

撞擊畫面曝！萬里轎車攔腰撞翻休旅車　「凌空翻轉」1人受傷

驚悚畫面曝！基隆外木山2巨石瞬間崩落　遊客直擊驚呼：快逃

大年初二慰勉基隆港務消防隊　蔡英文：持續強化防救災能量

ET快訊
快訊／威力彩11.5億獎號出爐！對中「幸運7碼」今晚就退休
「幫我買黃鼠狼」男友問號求助　店員拿對了！網重念3次才懂
快訊／玄彬、孫藝真婚期訂了！　舉辦世紀婚禮時間出爐
玄彬公開婚訊「韓網直接當機」　孫藝真IG曬婚紗！半小時湧15
宣布與孫藝真結婚！玄彬2年前認婚頭：想有家庭了
快訊／大樂透3億開獎！瘋搶87組百萬大紅包　中了立刻享受退休
她搭飛機崩潰　慘遭陌生男硬上啪啪
快訊／孫藝真、玄彬宣布結婚！　「她總是讓我綻放笑容」
梁赫群請辭《食尚玩家》主持棒原因曝　接班人是火辣國民初戀
媽寶男「母子共浴」喊超爽　女友過夜看呆了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

三峽區農會歡慶農民節　感謝優秀農友努力付出

新北就業博覽會11日登場　單一窗口助青年務農新血招募

台東市貨車付之一炬　民眾急報警，消防忙滅火

中興新村運動休閒設施損壞失修　國發會核定修繕經費5月可望完工

延山里老荔枝樹承載400年地方記憶　竹山鎮設碑讓它繼續說故事

堺橋部落聚會所興建工程動土　台東縣長:化族人期待為推行動力

會議減廢行動開跑！　台東縣府以身作則

突破法規限制　台東縣兼任行政教師不休假加班費取消上限

台東成功鎮多元照顧服務中心啟用　讓長者更加有感

情人節浪漫看光影　2022水岸花都元宵活動登場

《華燈初上》第 3 部 正式預告

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

法鬥犬開心狂奔越水溝找媽　沒踩穩慘墜落秒呆：我在哪

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

三峽區農會歡慶農民節　感謝優秀農友努力付出

新北就業博覽會11日登場　單一窗口助青年務農新血招募

台東市貨車付之一炬　民眾急報警，消防忙滅火

中興新村運動休閒設施損壞失修　國發會核定修繕經費5月可望完工

延山里老荔枝樹承載400年地方記憶　竹山鎮設碑讓它繼續說故事

堺橋部落聚會所興建工程動土　台東縣長:化族人期待為推行動力

會議減廢行動開跑！　台東縣府以身作則

突破法規限制　台東縣兼任行政教師不休假加班費取消上限

台東成功鎮多元照顧服務中心啟用　讓長者更加有感

情人節浪漫看光影　2022水岸花都元宵活動登場

新北+17「發2063封簡訊」　足跡涵蓋北車、好市多、麥當勞

快訊／威力彩11.5億獎號出爐！對中「幸運7碼」今晚就退休

《甦活人生》2月號！更生保護工作指引 樹立專業規範

從國王到喇嘛都興奮！《不丹是教室》闖進奧斯卡　台製片嗨喊見小布

謝金河：無論兩岸關係再怎麼不好　雙方「貿易數字」也不會變差

三峽區農會歡慶農民節　感謝優秀農友努力付出

成本300元羽絨衣「專櫃賣7000」！溢價20倍業者道歉了

玄彬、孫藝真婚期訂了！下個月舉辦世紀婚禮　公司：只邀請親友

玄彬公開婚訊「韓網直接當機」　孫藝真IG曬婚紗…半小時湧15萬讚！

街頭藝人唱他主題曲…周興哲「驚喜現身支持」！　路人暴動搶拍

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

即／台中工廠深夜大火！警消急灌救

電瓶可以永久不壞？「天揚」推新科技

法拍會來！VOLVO V60 下殺5折起

參選桃園市長？　羅智強等走完謝票行程

台61線南下38k至47k路段　2/11-12施工交管

鹹豬手+露鳥俠！苗警公布警示地點

黃偉哲喜報台南購物節破百億消息

台南打疫苗送關帝Q版燈籠！

五大隊辦理新進人員訓練及測驗提升戰力

春節台南固定測速照相告發3209件

黃偉哲赴麻豆國小學校視察校園防疫整備

77歲獨居婦疾病纏身　潮警暖心所長施援手

捐出屏東市振興券　早午餐飄香人情味

漁民做好養水及水質管理

更多熱門

相關新聞

快訊／新北可不可女店員確診　同事「快篩陽性」

快訊／新北可不可女店員確診　同事「快篩陽性」

新北市10日新增17例確診個案，分布於樹林14人、新店區2人、汐止區1人，其中包括軟板廠嘉聯益樹林廠群聚14例，以及汐止1名手搖店員確診，新北衛生局晚間證實，該個案的同事也出現症狀，快篩呈陽性。

即／新店兄妹高病毒量台中6足跡　市府急開3快篩站

即／新店兄妹高病毒量台中6足跡　市府急開3快篩站

快訊／新北今爆17例！國小明延後開學？　教育局回應

快訊／新北今爆17例！國小明延後開學？　教育局回應

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

快訊／新店兄妹2確診　過年出遊台中、苗栗、高雄

快訊／新店兄妹2確診　過年出遊台中、苗栗、高雄

關鍵字：

新北青農經營農業技能

讀者迴響

熱門新聞

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

明金成靈堂遺照曝光！遺孀淚崩親挑選「這張就是帥」

白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

快訊／孫藝真、玄彬宣布結婚！　「她總是讓我綻放笑容」

快訊／本土暴增37例！又有不明感染源　另增46境外

啦啦隊女神借睡前任家「被上下摸」

疫情取消赴美探親　徐乃麟曝「小兒子在美國確診Omicron」

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

威力彩衝11億！ 「2血型、4生肖、4星座」有望暴富

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面