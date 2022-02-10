新北就業博覽會11日登場　單一窗口助青年務農新血招募

▲新北就業博覽會11日登場，大埔製茶廠「製茶倉管人員」招募。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

想從事農業或是已經在從事農業的青年朋友看過來，2月11日上午10時於新北市政府6樓大禮堂的「2022新北市就業博覽會」，現場農業局將提供新北青農力計畫及相關從農資源介紹，現場會有專人解說，歡迎對於從事農業有興趣的青年或新進朋友前往了解，並提供青農單一窗口專屬服務。

農業局指出，新北青農力計畫辦理至今已有245位青農投入農業，13位榮獲全國百大青農殊榮，並透過新北青農line@即時線上平台，提供青農單一窗口專屬服務；建置計畫網站提供線上課程及相關資源，提升青農專業知能與經營思維；連結銷售通路，協助成立希望市集19處、小農鮮鋪21處，共計40處銷售據點，同時媒合學校營養午餐供應及各大超市、百貨通路。

▲遠足生態農場「假日食農教育導覽人員」招募。

農業局表示，青農返鄉從農常面臨的資源協助、通路及專業知識等問題，市府都會藉由計畫及新北青農line@由專人即時協助，其中有金山地區知名休閒農遊場域的汪汪地瓜園及遠足生態農場，以及三峽大埔製茶場及坪林東成茶葉等優良製茶廠，青年朋友可直接與青農先進們互相交流，並加入新北市青年農民聯誼會。

遠足生態農場陳琬婷表示，畢業後回到媽媽的故鄉金山創業，剛開始的第一天就曾經想要放棄，回憶初期最艱辛的，就是野生動物會吃掉大部分作物，每年種下一萬條地瓜藤，往往只剩不到三分之一可採收，而一路走來多虧農業局及各單位前輩幫忙，讓農場逐漸成長到現在每年約有7000人次來訪。

▲汪汪地瓜園「假日食農教育導覽人員」招募。

陳琬婷也勉勵想從農卻還沒下定決心的準青農們，現在農業局的青農服務已逐漸成熟，有任何需求不用害怕，可以直接詢問，歡迎大家加入新北農業這個大家庭，另外若是對於休閒農業及食農教育有興趣的朋友，也可以先來遠足生態農場學習，一起帶動新北休閒農遊發展。

農業局長李玟表示，先創通路，再開農路，新北市擁有400多萬人，是全國人口最多的行政區，消費潛力非常高，農業局整合內外部資源提供青農及新進農友使用，推動「農村再生」、「農業創生」及「新北青農力」等計畫，多樣化資源降低從農門檻，打造友善從農環境。

▲東成茶葉「茶園管理及製茶人員」招募。

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