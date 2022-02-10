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太魯閣號事故家屬持49朵桔梗花見蘇貞昌　「把罹難者都帶來了」

▲太魯閣事故家屬與行政院長蘇貞昌會議後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲太魯閣號事故家屬帶桔梗花。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台鐵去年4月2日發生太魯閣號事故造成重大死傷，在罹難者家屬要求下，行政院長蘇貞昌今（10日）接見事故家屬，溝通台鐵關鍵改革等重大議題。家屬也特別待49朵桔梗花進行政院見蘇貞昌，表示把對罹難者無盡的愛都帶來了。

家屬帶49朵桔梗花見蘇貞昌。一名家屬表示，桔梗花代表永恆無盡的愛，今天帶49朵桔梗花，也就是把所有罹難者都帶來，把對罹難者無盡的愛都帶來了。

▲太魯閣事故家屬與行政院長蘇貞昌會議後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲太魯閣事故家屬與行政院長蘇貞昌會議後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

該名家屬指出，家屬對逝去的親人，心中都是會把他們放在心裡，今天把桔梗花放在左邊的胸口上，也就是因為這些對家人永恆無盡的愛，讓這些家屬有更多動力，願意來為未來不再有人發生同樣的事故，大家願意來努力，從全台各地來，也讓院長知道為什麼帶桔梗花，49朵桔梗花永恆無盡的愛。

家屬期盼與蘇貞昌當面溝通4項訴求，包括：一、保留太魯閣號事故車廂，陳列於事故發生地原址附近或台鐵員工訓練中心，作為警示、台鐵員工安全教育。二、政府應公開台鐵組織改革的期程及規劃。三、成立台鐵組織改革的外部監督團體。四、台鐵應與家屬對等協商，共同擬定和解方案。

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