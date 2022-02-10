太魯閣號家屬喊話蘇貞昌：感謝聆聽　但承諾部分沒明確方向

記者黃巈禾／台北報導

去年4月2日發生太魯閣號事故，造成49人死亡。在罹難者家屬要求下，行政院長蘇貞昌今（10日）接見家屬，溝通台鐵關鍵改革等重大議題。蘇貞昌會面家屬6度致歉並承諾改革。多數家屬與蘇貞昌會面後表示感謝聆聽，但也有家屬認為蘇貞昌承諾的部分沒明確方向。

▲太魯閣事故家屬帶49朵桔梗花見蘇貞昌，象徵將罹難者都帶來了。（圖／記者林敬旻攝）



一名家屬拿出罹難妹妹的明信片，該家屬表示，這是妹妹11年前寫給自己的明信片，上面充滿對10年後的祝福，然而10年後妹妹無法收到明信片，且以這麼痛苦的方式離開，「在這10個月跟台鐵溝通的過程中，我們窒礙難行，很多事情都無法推動，很謝謝今天蘇院長願意聆聽我們的心聲，讓我們提出的訴求有一點點的前進」。

家屬的妹妹曾寫信給10年後的自己，內容提到：「不管現在的妳過得如何，請保持和現在（10年前）的一樣擁有一顆真誠的心，用心過生活，並且帶著微笑，也祝妳可以過得幸福，開開心心，2011的自己為妳加油」。

▲太魯閣事故家屬拿出妹妹的明信片。（圖／記者林敬旻攝）



失去女兒和妹妹的陳姓家屬表示，對於跟蘇院長碰面很感謝，10個月以來無法對等談話，院長有肯定4大訴求，但對於承諾部分還是聽不到明確的方向。痛失女兒的另一名家屬提到，院長說願意改革，台灣的司法已經讓人失望，「希望院長不要再讓我們失望」。

▲太魯閣事故家屬與行政院長蘇貞昌會議後受訪。（圖／記者林敬旻攝）



家屬提出的訴求，第一項就是將車廂留著，留在現場或訓練中心。蘇貞昌表示，把第7第8節車廂留在台鐵員工訓練中心，以後台鐵員工不論是職員訓練、在職訓練，都好好看著，台鐵曾這樣對不起乘客，還要清楚寫哪一年哪一刻，帶走寶貴的49條人命，這點一定要做到。

對於家屬訴求台鐵要改革，蘇貞昌表示，這麼大的組織、百年老店，不是一個按鈕就能改變，已嚴格要求交通部長王國材要帶著決心跟交代，告訴台鐵工作人員，社會已不容台鐵再這樣下去，「我向大家明白報告，我要做這件事，台鐵改革，請大家給我更大的動能」。

▲蘇貞昌見太魯閣號事故家屬。（圖／行政院提供）



針對家屬訴求有監督機制，蘇貞昌說，政府本來就是要受到監督。至於契約相關條件部分，蘇貞昌要求王國材要在跟家屬對等情況下，持續好好溝通，希望家屬遭逢這麼大的不幸時，還勞煩家屬跑這麼遠到這裡來，「是我對不起大家，請大家原諒、請大家諒解，也請大家再給政府多一點，可以一起來讓不幸是最後一次，請大家能夠原諒、能夠放寬，讓路能夠走下去」。