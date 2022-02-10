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接見太魯閣事故家屬　蘇貞昌6度致歉承諾改革台鐵

▲▼蘇貞昌見太魯閣號事故家屬。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌見太魯閣號事故家屬。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

台鐵去年4月2日發生太魯閣號事故造成重大死傷，行政院長蘇貞昌10日接見事故家屬，溝通台鐵關鍵改革等重大議題。在會面過程，蘇貞昌從致詞到結語，總共6度致歉，且他身為政府最高機關的代表，更是感到非常遺憾、痛苦。蘇也對家屬喊話，雖然已難以彌補遺憾，但還是要勇敢走下去，這是先走的人對大家的期待。

羅秉成轉述，院長蘇貞昌在開場致詞時說，今天在這個場合見面，都不是大家期待的，也不是我們想要的，很對不起各位。這樣遭逢不幸，而這是政府的台鐵運送對各位造成這樣的災難，作為政府最高機關的代表，我感到非常抱歉、非常遺憾、非常痛苦。

蘇貞昌說，這件事情政府不是只有運送上做得不夠，而是做得不對、做得不好。各位今天來，我們知道這過程是相當辛苦，同時有很多話要跟政府講。也知道政府在處理過程中還有很多做得不夠的地方，「我對整件事要負最高、最大、最後的責任」。

「我要代表政府向各位罹難者，以及在天上的、在座的各位家屬，表示最大的對不起、歉意與我們應該負的最大責任。」蘇貞昌說，要做的事情很多，還有很多未盡。這段時間政府用盡全力在做，但還有很多沒有做到、沒有做好。

蘇貞昌表示，發生這樣的不幸，我們今天還要從這個教訓中走出來，能夠往後做到最好、做到讓所有乘客得到最好的服務，這是我們應該要做的。

而在聽取家屬的陳述之後，蘇貞昌在最後結論時說，今天我聽各位講這樣的話我非常難過，雖然這輩子我經歷很多事情，但還是聽得非常痛苦。因為各位所訴說的都是至親、摯愛、一輩子的希望，卻因為台鐵沒有做好，通通失去了，「我做為政府負責人，還是深深感到對不起大家」。

蘇貞昌表示，但再多的對不起、再多的賠償，誠如各位一再說的，都換不回來。這在當初就實在是非常大的不幸，雖然是放不下，但還是要放下，先走的親人也希望你們能堅強的繼續走下去。

「我這輩子也經歷過很多生離死別、各種沒有辦法負擔的事，最後總是要承擔下來。」蘇貞昌對家屬喊話，這點我給大家抱歉之虞，我也給各位拜託，我很佩服各位，不是要爭自己要多少錢，反而希望這件事情政府一定要面對，而且做出給將來乘客安全回家的路，我非常佩服各位

至於家屬提出的訴求，第一項就是將車廂留著，留在現場或訓練中心。蘇貞昌說，是應該要留下，把第7第8節車廂留在台鐵員工訓練中心，以後台鐵員工不論是職員訓練、在職訓練，都應該好好看著，台鐵曾經這樣對不起乘客；不但留著，還要寫得清清楚楚是哪一年哪一刻，帶走寶貴的49條人命。這點一定要做到。

第二，台鐵要改革。蘇貞昌表示，不只是改革，而是台鐵整個要改變，這是政府該做的事情。發生的第一時間我趕到第一現場，也到醫院看著受傷的不幸乘客，向他們致歉，但從那時候起我就咬緊牙根，一定要我還能做的時候，要把台鐵改革過來。

「但這麼大的組織、百年老店，不是一個按鈕就能改變。」蘇貞昌表示，已經嚴格、在在要求王國材部長，要王部長帶著他的決心跟交代，告訴台鐵工作人員，社會已經不容台鐵再這樣下去，「我向大家明白報告，我要做這件事，台鐵改革，請大家給我更大的動能」。

第三，希望有監督機制。本來政府就是受監督的，這些監督都是應該要有，政府本來就是要受到監督。

至於契約相關條件部分，蘇貞昌也要求王部長要在跟家屬對等情況下，持續好好溝通、好好的談，希望家屬遭逢這麼大的不幸時，還勞煩家屬跑這麼遠到這裡來，是我對不起大家，請大家原諒、請大家諒解，也請大家再給政府多一點，可以一起來讓不幸是最後一次，請大家能夠原諒、能夠放寬，讓路能夠走下去。

最後蘇貞昌說，雖然已經難以彌補遺憾，但還是要勇敢走下去，這是先走的人對大家的期待，對不起大家。

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