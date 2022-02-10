謝龍介宣布參選台南市長　趙少康力挺：最有勝選希望的人

▲趙少康力挺謝龍介參選台南市長。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨台南市議員謝龍介10日宣布將參選台南市長，中廣董事長趙少康隨即表態支持，認為謝龍介是目前最有勝選希望的人，應是國民黨的唯一考量，並肯定謝龍介願意投入艱困選區奮戰。

趙少康透過臉書表態力挺謝龍介「龍介仙加油」，他表示，謝龍介宣布角逐台南市長的國民黨黨內提名，被視為一枚震撼彈，對於願意投身艱困選區奮鬥的戰將，「我都給予十足鼓勵，並會全力支持。想參與選戰的人都像龍介兄這樣主動積極，國民黨才有希望」。

趙少康強調，謝龍介不只在去年底四大公投期間參與戰鬥藍的助講站台活動，為了成功罷免前立委陳柏惟，也多次北上台中幫忙掃街、出席選前之夜，風靡菜市場的婆婆媽媽，粉絲群眾多。「龍介兄深耕台南超過20年，從政資歷豐富」，根據TVBS一月底出爐的民調，他在國民黨內的可能候選人中，是目前最接近台南市長黃偉哲、最有機會代表藍軍角逐台南市長的戰將。推出最有勝選希望的人，應該是國民黨未來面對選戰的唯一考量。

趙少康呼籲，國民黨提名機制出爐後，接下來應該積極到各地訪才求才、鼓勵人才主動踴躍出來為國奮鬥，如果人多，或黨有屬意的人選，能夠事先協調就協調，不能協調就透過公開透明的初選，來一場君子之爭，最終勝出者，大家團結起來不分你我，全力支持。

趙少康強調，此時此刻，國民黨沒有分裂的本錢，如果糾纏於利益、派系爭鬥，將永遠沒有重新執政的機會，懇請所有黨內同志團結起來，有官職的繼續在崗位上認真執政，有黨職的全黨一心全力輔選，人人各盡其職，終將再次證明，國民黨比民進黨更優秀，更有資格執政。