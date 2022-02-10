台南市教育局力推10部反毒創意短片　黃偉哲：深化學童防毒認知能力

▲台南市教育局製作10部反毒短片，由市長黃偉哲公開影片，期望反毒宣導持續深耕校園，守護師生身心健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



為進一步深化學童藥物濫用防制及自我保護的認知能力，台南市政府與台南市律師公會、成功大學、南台科技大學及國際扶輪3470地區台南鳳凰扶輪社合作，在台南高分檢署支持下，製作10部反毒短片，10日由市長黃偉哲公開影片，期望反毒宣導持續深耕校園，守護師生身心健康。





市長黃偉哲表示，影片拍得很棒，過去反毒教育較制式，而有趣的宣導影片，可以讓學生更印象深刻，非常感謝發起人曾昭愷檢察官，還有台南鳳凰扶輪社社長許雅芬贊助經費5萬元，讓影片拍得更好，也感謝製作團隊的努力，讓學生從小培養反毒認知。





台南市近年強化校園藥物濫用防制宣導，展現顯著預防成效，台南市所屬國中小春暉輔導個案數銳減，已由2013年62例，降至2021年7例。此次短片廣納民間團體的建議，包括律師團體、學者教授、司法實務工作者等，希望校園防毒作為，可以融為校園生活作息的一部分，讓學生隨時觸及正確的藥物濫用防制訊息。



此外，此次短片製作，集結許多關心學生健康的力量一起完成，由南台科大及成功大學的專業多媒體團隊協助拍攝，高檢署台南分署檢察官協助提供影片素材，並邀請醫界、法界、學界、警察、教育界及更生保護團體，現身說法，針對常見毒品危害及自我保護方式，分為10項簡短主題，淺顯易懂，輔以學校師長的引導及說明，鼓勵學生勇敢對毒說「不」！(影片網址：https://www.tn.edu.tw/反毒宣導)



教育局長鄭新輝表示，反毒創意短片，可作為老師入班宣導反毒時的補充教材，近年來精美包裝之新興混合式毒品（如：咖啡包）快速竄起，查緝不易，導致學生判別困難而誤食之情事，教育局在去(110)年培訓550名校園毒防宣導人員，2022年再增購350套新興毒品擬真教具予台南市國中小，提供學校反毒師資入班宣導使用，充實校園毒防宣導能量，加強學生對於新興毒品的防範意識。





教育局提醒家長，家庭是毒品防制第一道關卡，多關懷陪伴及留意孩子的生活作息及出入場所，培養正當休閒活動，如發現孩子花費增加，房間出現怪味（如塑膠味），作息異常等徵兆，可向學校尋求協助，或利用家庭教育諮詢專線02-412-8585，均有提供家長藥物濫用防制諮詢管道。