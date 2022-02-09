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軍購弊案！天弓飛彈零件混「淘寶貨」　趙少康：民進黨才是親中賣台

▲▼趙少康9日籲蔡政府嚴查中科院軍購弊案。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康9日籲蔡政府嚴查中科院軍購弊案。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者蘇晏男／台北報導

軍購傳重大弊案！由中科院研發的天弓飛彈等武器重要零組件，發包給國內民間廠商後被參雜中國製廉價贗品，甚至部分零件組可在淘寶網站買到，勢必嚴重影響國安，專案小組正深入調查。對此，中廣董事長趙少康9日表示「笑掉共軍大牙」；究竟還有什麼戰力可言？一打就露出馬腳還談什麼保家衛國？民進黨怎麼好意思再高舉抗中保台的大旗哄騙選民？民進黨才是親中賣台。

針對媒體踢爆中科院軍購弊案，趙少康9日晚間在臉書以「軍購買淘寶，誰才是親中賣台？」為題發文。趙少康說，去年初他就點出中科院承包軍購特別預算上千億，屢屢延宕卻沒有罰則，大有問題，沒想到今天又傳出多起弊案，最誇張的是天弓飛彈零件竟然採用「淘寶貨」。

趙少康引述《鏡週刊》報導指出，至少3家長期承攬中科院標案的廠商，使用中國製的廉價贗品冒充、用中國瑕疵品重新包裝，甚至有的零件在淘寶上就能買到，軍備採購草率至此，真是令人不敢置信。

趙少康批評，如果我們飛彈內的電線是用二手電線重新打印成軍規電線，飛彈的電子元件二極體是中國製，線性積體電路是中國劣質品混充，連發射飛彈的矽控整流器都是中國低價次級品，究竟還有什麼戰力可言？不是一打就露出馬腳？還談什麼保家衛國？

趙少康也斥責，國民黨在立法院，只要對軍購預算嚴加把關，民進黨就會扣上親中賣台的帽子，但是給了預算，這些應該用來保國衛民的血汗錢，買來的竟是中國次級品，民進黨怎麼好意思再高舉抗中保台的大旗哄騙選民？民進黨才是親中賣台，買中國的廉價次級品，出賣台灣的國防安全。

「在淘寶買軍武零件這種事真是會笑掉共軍大牙。」趙少康表示，國防部長身兼中科院董事長，完全無法卸責，這樣誇張的弊案，起因於把關不嚴，甚至涉及人謀不臧，總統蔡英文身為三軍統帥，必須嚴查嚴辦，到底有哪些官員涉及中飽私囊的貪瀆行為？損傷了多少軍事裝備？盡快給出清楚交代。

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