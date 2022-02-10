視察三井OUTLET開幕前交通規劃　 黃偉哲喜報台南購物節破百億消息

▲南台灣首座純正日系購物商場「三井OUTLET PARK台南店」，即將在2月25日盛大開幕，市長黃偉哲親自前往店視察，並開心分享了台南購物節金額累計破百億消息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南台灣首座純正日系購物商場「三井OUTLET PARK台南店」，即將2月25日盛大開幕！預計開幕後，將會帶入大量的人潮與車潮，市長黃偉哲10日親自前往店視察，並開心分享了台南購物節金額，累計破百億的消息，也創下了歷史最佳紀錄。

黃偉哲表示，購物節活動發票登錄抽獎活動持續到3月5日，已進入倒數階段，請民眾把握最後機會上網登錄，接下來將分別在每周五2/18、2/25、3/4下午2點加碼抽出7支iPhone手機的幸運得主，3月12日在三井OUTLET PARK台南店抽出最大獎2間輕豪宅得主，還會加碼抽出燦星豪華遊艇包船住宿15組、iPhone 13手機10隻，現金10萬元2名、現金2萬元20名等多項大豪禮，敬請期待。





針對即將開幕的三井OUTLET，市長黃偉哲表示，從三井OUTLET決定來台南投資設點之後，台南市政府非常高度的配合協助，在行政作業程序也以最高效率處理，顯示台南市熱切期待迎接三井OUTLET的設置。但由於三井OUTLET相當受歡迎，開幕後預計也將造成熱潮，導致周邊交通可能出現壅塞，南市府也針對交通維護部分，包括疏導以及停車位規劃，盡可能的預先做好準備，提供民眾比較順暢的交通體驗。





黃偉哲表示，三井OUTLET PARK台南店開幕預計將吸引大量人潮湧入沙崙地區，南市府已協調台鐵及客運業者調整班距並增加班次，民眾可搭乘包括台鐵沙崙線、公車紅3、紅14、綠16及高鐵快捷線(H31/H62)前往，其中，高鐵快捷公車(H31)市府線，尖峰時段班距縮短為15分鐘、離峰班距所短為20分鐘，總計每日返往班次達112班次，此外，假日將再增加停靠三井Outlet班次，讓購物民眾更方便搭乘，同時提醒搭乘高鐵的民眾提前出門，以避免因塞車而錯過班次。



針對自行開車前往的民眾，黃偉哲也提醒從高鐵大道行駛，並由商場東側進入會最順暢，同時也鼓勵民眾可以優先利用周邊的停車場空間，再搭配步行，或開幕起三個月內，將提供假日巡迴接駁車服務接送民眾到商場，服務時間為假日11:50-21:50，每20-30分鐘一班，避免民眾車輛壅塞在商場停車場內。





黃偉哲也提醒，開幕後一定要做好防疫配套，包括實聯制，也要盡量分樓層、分區或是分店都要分別登記，可以做到更精準的控管，以免出現足跡全棟都要匡列清消，耗費更多時間也會提高風險。





三井OUTLET PARK台南店是南部首座純正日系購物商場，佔地面積約18000坪，採複合式商場經營，包括餐飲、超商、休閒以及提供1711格汽車車位、10個遊覽車車位、929個機車停車位和54個自行車停車位，試營運期間如車流量過大，將引導車輛至鄰近特約停車場停放，開幕起三個月內假日都會提供接駁車服務，於假日11:50-21:50運行，班距為20-30分/班。

據了解，受台南市民矚目的台南三井outlet即將開幕，市府組成跨局處團隊協助三井outlet擬定交通疏導計畫，以確保開幕期間周邊道路交通順暢性，交通局表示，台南三井outlet位於高鐵台南站、台鐵沙崙站前，搭乘雙鐵是最好的選擇，且大台南公車也有6條路線行經高鐵台南站，呼籲市民多多利用大眾運輸工具前往，省時又便利。

市長黃偉哲表示，台南三井outlet為南台灣第一個站點，預期開幕後會吸引大量人潮、車潮前來，市府組成跨局處團隊協助台南三井outlet做好事前規劃、落實執行及滾動檢討，以確保前往逛街購物民眾行車順暢、停車便利，同時，也呼籲台南市民多多利用大眾運輸工具前往，減輕周邊道路負荷，若開車前往的民眾則要遵守交管人員的指示行車，避免出現道路壅塞情況。

交通局局長王銘德表示，台南三井outlet位在高鐵台南站、台鐵沙崙站前，雙鐵已提供213班次，是最佳選擇的交通工具，且搭乘台鐵至三井outlet民眾，將由三井outlet公司提供商場優惠折價劵給搭乘民眾。

交通局長王銘德建議，台南地區鄰近台鐵沿線的民眾，以搭乘台鐵為優先選擇，而新化、關廟、歸仁地區可搭乘綠16、紅14公車、東區搭紅3公車、安平地區搭H31公車、永康奇美地區可搭H62公車，6條路線共提供206班次，皆可至高鐵台南站，步行5分鐘就可至三井outlet商場。

交通局長王銘德指出，開車的民眾則可以循著預先規劃好的進場動線，跟著導引牌面的指引來行車，且週邊13個主要的路口都有安排好台南三井outlet派遣的交管人員來交通疏導。