老是被人說一點也不像某某星座？玩心測看看內心「最真實」的你更像12星座中的誰

▲聊星座能讓人瞬間拉近距離，不過不少人平時的表現和他的星座很不一樣，相當有趣。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

星座是一個很好跟人打開話匣子的話題，既能有個不尷尬的聊天開頭，還有機會因此拉近彼此間的關係；不過有些人認識之後，會發現他似乎不那麼像自己的星座，反而有著許多其他星座的特質，你也遇過這樣的人嗎？或是你自己就曾被別人這麼說過呢？好奇自己到底比較像哪個星座的人，不妨一起來玩《星座好朋友》網站的心理測驗，一窺你內心最真實的樣子吧。

火象星座（牡羊、獅子、射手）、土象星座（金牛、處女、魔羯）從第1題開始

風象星座（雙子、天秤、水瓶）、水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）從第2題開始

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1、出去聚會吃飯，你會主動買單嗎？

A、不會，看情況而定。跳至第2題

B、會，自己吃的就是要自己付。跳至第4題

2、不太喜歡在朋友聚會認識陌生人？

A、對，我覺得有點尷尬和刻意。跳至第4題

B、不會啊，朋友越多越好。跳至第3題

3、常常有人說你很會說話？

A、對，我知道見什麼人說什麼話。跳至第5題

B、沒有，我只是剛好想到才說。跳至第4題

4、你其實不太喜歡黃昏？

A、對，有時候還會因為天黑心情不好。跳至第6題

B、不會，我晚上還有很多聚會呢。跳至第5題

5、平常喜歡跟一群朋友出去玩？

A、對阿，我喜歡一群人一起開心玩。跳至第7題

B、還好欸，我比較喜歡宅在家。跳至第6題



6、你覺得哪種愛情最悲傷？

A、彼此有各種無法跨越的差異，愛又難捨。跳至第8題

B、對方已婚，這段感情看不到未來。跳至第9題

7、當你真正深愛一個人，你會非常寵他嗎？

A、會阿，恨不得把全世界都給他。跳至第9題

B、不會，我更希望他能寵我就好。跳至第8題

8、你超討厭一句話講了好幾遍，對方還聽不懂？

A、對，到底是腦子還是耳朵有問題？跳至第11題

B、不會，有時候可能是我講太快了。跳至第10題

9、哪件事更能讓你開心？

A、困擾自己很久的麻煩事終於解決了。跳至第12題

B、自己能力得到主管的重視。跳至第10題

10、出去玩你會選擇開車還是搭大眾交通工具？

A、自己開車最方便。跳至第13題

B、搭大眾交通工具才不會累。跳至第11題

11、你覺得自己是網路成癮者嗎？

A、是，一天不上網就覺得全身不對勁。-------C

B、不是，偶爾不上網不被打擾也很好。-------D

12、週末朋友找你一起當義工，你會答應嗎？

A、沒問題啊，我一定到。-------D

B、看狀況再說，太累就算了。-------C

13、你受邀參加朋友的派對，會搭配什麼項鍊？

A、華麗氣派閃亮亮的項鍊。-------A

B、低調溫和的簡單項鍊。--------B

【測驗結果】

A、你比較像【火象星座】：牡羊座、獅子座、射手座

雖然你自己可能不覺得，但說你是人群中那個最閃亮的星一點也不為過，很多人都會被你與生俱來的魅力吸引。看著你願意為了自己的夢想，用最強的毅力付出最大的努力，那樣樂觀且不服輸個性像極了「做就對了」的火象星座；不過這組人的特徵就是太過衝動、脾氣也比較容易暴躁，待人處事上還是記得收斂一點。

B、你比較像【土象星座】：金牛座、處女座、魔羯座

土象星座沉穩和睿智的特質你都擁有，雖然不少人認為土象星座太悶騷又太現實，但其實他們很懂得享受生活中的每一點小樂趣，而且只有面對自己真正熟悉的人，才會展現出最真實的一面，一般身邊的普通朋友多少都覺得你有點距離感，不過親密的親友和戀人就能看到你不同往常的另一面。

C、你比較像【風象星座】：雙子座、天秤座、水瓶座

應該很多人說你很聰明、機智而且性格敏感，就像風象星座的人，而且跟風象星座一樣熱愛交友的你，也不喜歡太笨的人，雖然你擅於交際懂得維持場面，並不會因此就生氣，可是面對既無趣反應又慢半拍的人，其實心裡超級受不了，這組人要多注意別讓人對你產生「太自以為是」的誤會了。

D、你比較像【水象星座】：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座天生情緒豐沛，像水象星座的你同樣具備非常敏感、善良又溫柔的個性，更棒的是你還擁有敏銳的直覺和天馬行空的想像力，讓人覺得有趣、喜歡和你親近。不過重視感情的你防備心其實也很強，一旦發現自己想要的東西快被別人搶走，你就會不動聲色的想辦法搶過來，因為有著強烈的佔有慾和得失心的反差，讓人覺得猜不透。