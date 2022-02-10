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這5星座史上最難約！「下次再約王」名單揭曉　寧可在家耍廢

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲天蠍座是「下次再約王」寧可在家廢。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

每每想約朋友或心儀對象出門逛街、看電影時，總是一而再、再而三地被拒絕嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》盤點5個「史上最難約」的星座，能把他/她約出來，絕對是對你有好感的表現，在他/她心中你佔有個重要位置。快看曾打槍你、約不出來的那個人上榜了嗎？

安德魯統整最難約出門的星座，參考太陽外一定要看金星，因為太陽代表與生俱來的性格，從金星則可看出一個人喜歡被愛及愛人的方式：

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1.巨蟹座

巨蟹座是個好聊、健談的星座，但能否把他/她約出去吃飯、看電影又另當別論了。巨蟹非常需要安全感，在不熟悉的人與環境中，防備心及警戒心很強，要得到他/她的愛與信任需要花時間耐心等待。極需私人空間的巨蟹，很多時候下班放學後只想賴在家裡，熟悉的環境才能讓他/她完全放鬆，不用再戴著面具與人相處，若邀約者不足以勾起興趣，他/她寧可癱在家裡。

有的則是害怕尷尬，深怕和你在不熟情況下出門，面臨不知道要說什麼窘境，或擔心自己說錯話。因此下次約不到巨蟹座不要太灰心，認為他/她對你沒意思，可能只是速度太快，不是真的在拒絕你。

2.處女座、摩羯座

在為人處事上有自己的步調與節奏的2星座，最討厭被打亂，若心血來潮想約他/她絕對會被打槍，除非他/她真的很喜歡你，才有可能因此改變行程。對這2星座而言，老朋友才是最幸福的存在，即使再忙都會將寶貴時間留下，反觀對於認識新朋友態度則很隨興，不會將時間浪費在不重要的人身上。

處女座與摩羯座也頗懶，一旦回到家裡，要他/她再出門很困難。提出邀約要有技巧的提前告知，讓他/她將你安排到自己行程表裡；若一時興起邀約打亂他/她節奏，會發現被拒絕、不想赴約的理由都很奇怪。

這5星座史上最難約！「下次再約王」名單揭曉　寧可在家耍廢。（圖／《安德魯的賤聲房》）

3.天蠍座

很憑感覺及照著自己心情走的天蠍座，能把他/她約出門的絕對都是熟識的人，或者他/她認為兩人有進一步發展關係的機會。想卸下天蠍心房不容易，尤其他/她不喜歡被勉強、有壓力，若強勢提出邀約，對於無感的對象為了不傷和氣，會找各種理由塘塞，是12星座中的「下次再約王」，說的全都是場面話。

很多天蠍座患有社交人群恐慌症，認為要再認識新朋友心很累，在相處過程中若要獲得他/她信任必須過五關斬六將，無論是朋友或情人都需要一段觀察期。若約他/她去的場所有很多陌生人，與其如此不如好好回家耍廢。

4.水瓶座

堪稱是神隱大王的水瓶座，需要自己的獨立空間好好靜一靜，雖然他/她善於交際，但此舉也相當耗費能量。當遇到與自己節奏不一樣的對象時也懶得解釋，彼此間是否能輕鬆相處，成為水瓶是否能認同你的重要關鍵。

很多水瓶座都超宅，寧可一整天在家耍廢也不出門，若你對他/她而言是非常重要的人，或想跟你發展更親密的關係，你會發現水瓶座會自己製造很多機會，自動出現在你面前。
 

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