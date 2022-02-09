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12星座面對脆弱大不同！受傷的天蠍只對伴侶袒露、雙魚則把它當武器？

▲年輕情侶因痔瘡求醫，卻被發現害羞真相（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲袒露情緒等於將最脆弱的自己曝露在他人面前，該向誰傾訴？該在什麼時間點發洩出來，不同星座有各自的考量。（圖／Pexels、pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

現代人工作生活壓力大，為了身心健康，社會風氣如今也紛紛鼓勵人們要懂得適時展現脆弱。然而即使「向別人示弱」不再是一件害羞丟臉的事，但對於不同人來說，要卸下心防與武裝，還是有不同的門檻要跨過。想知道親密的家人與另一半是如何展現脆弱？《星座好朋友》特別整理星座3種不同表現及其背後可能的意義，想更了解他們的話，或許可試著以全新角度更貼近他們的心。

牡羊座、巨蟹座、天秤座、魔羯座
脆弱只在伴侶前面展現
這組星座的人雖然在面對朋友、情人都是不同的脾性，但私底下其實都滿愛逞強的，加上又把面子看得特別重，所以要看到他們在家人朋友面前示弱，基本上機率相當地低。那麼有誰能讓他們「脆弱得像個孩子」呢？答案自然就是——另一半了！

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唯有在伴侶面前，平常累積太多委屈和壓力的他們，才會放下繃緊的神經與武裝，好好地在對方的懷裡痛哭一場或是撒嬌討摸。對他們來說，另一半既是親密家人同時也是合作無間的戰友，在他們的身邊能感覺到滿滿的安全感，自然能呈現最赤裸、最脆弱的自己，也能確保另一半能提供他們重新站起來的勇氣。對於一般朋友來說，這些人在伴侶面前展現依賴的樣子，和平常認識的他，兩者印象真的有著天壤之別。

▲▼男女,情侶,愛情,分手,感情,男友,女友,兩性（圖／取自免費圖庫pixabay)

金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座
衛生紙準備好了？別急，一切只有等他們自己願意說
同樣擁有「鋼鐵之心」的這組星座，肩膀就宛如鋼鐵般，能承重的壓力可以說超乎大家的想像。不想麻煩身邊的人的原生性格，導致他們更加愛逞強的個性，就算是在職場、人際上受到一些委屈和難過，明明是找親友聊一聊就能好多的小事，他們也一樣會憋在心底撐到最後讓自己消化。

除了不想依賴、麻煩親友，自尊破高的這組星座，其實也擔心如果露出脆弱的一面，容易失去本來在別人心中建立起來的堅強形象，更有人擔心就此被人看不起，與其被壓力擊垮，他們更怕在別人面前脫下偽裝。因此，如果這組星座突如其來地找你聊他們的心事，除了代表你是他們極其信任的人以外，背後的訊息也包括——他們很難再撐下去了。只有到了這個時候，這組星座才會稍微地放下尊嚴、袒露自己。

▲▼公園,自然,壓力,焦慮,武漢肺炎,新冠肺炎,COVlD-19。（圖／翻攝自Pixabay）

雙子座、處女座、射手座、雙魚座
猜不到吧！偶爾的脆弱也是一種武器
和前面兩組的星座相反，這組星座不僅不會害怕向他人展露出脆弱的一面，相反的，他們甚至還滿喜歡，並且享受這樣的自己。因為他們始終相信「柔弱的人某方面還是勝過剛強的人」。通常不用等到別人關心，他們就會適時脫口說出自己最近面臨到的困難、壓力等問題。

當遇到比較困難的事情，他們比較不會硬ㄍㄧㄥ，而會婉轉地表達「自己辦不到」，藉此迴避一些他們無法駕馭的事。久而久之也能躲開許多麻煩的事情。所以對這組星座來說，「示弱」完全不用擔心會被人看不起，反而正好是他們可以順水推舟地承認自己「做不來」、「別找我」的閃躲模式。

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