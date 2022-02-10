醒醒吧！12星座男「這行為」不是真的愛你

▲從生活中的行為，可以看出12星座男對你是不是真愛。（圖／uNSPLASH）

生活中心／綜合報導

想知道在你身邊的那個他，是真的愛你，還是只是把你當陪伴，習慣的存在呢？據《星座好朋友》，從一些生活中的小舉動，就能觀察出來，12星座男是真心愛你，還是只是愛你的身體。

平時對你很冷淡，需要你的時候才會很熱情

代表星座：牡羊男、巨蟹男、天秤男、魔羯男

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注意這些星座男熱情的時機，愛你的男人，無時無刻都會對你好，態度不會差太大，但是愛你的身體的男人，只有在想要發生關係的時候，才會對你熱情，你很明顯的感受到他們的溫差，平時冷到要命，只有這時候才會熱情。

他想怎樣就怎樣，完全不顧及你的感受

代表星座：金牛男、獅子男、天蠍男、水瓶男

他們在乎你的感受，代表是真心愛你的，懂得為你著想，顧慮你的感受，不想為你帶來傷心或難過，但是愛你的身體的男人，只在乎自己的感受，他們想做什麼就做什麼，無論在生活上還是床上，他們都只想到自己，只要自己開心就行。

在生活中並不關心你，對你的事情不上心

代表星座：雙子男、處女男、射手男、雙魚男

看看他們對你的事情上不上心，平常會在乎你有沒有吃好，有沒有睡好，生活過得好不好，但是愛你的身體的男人，根本不會在乎你那麼多，對於你的事情不聞不問，他們只想和你床上活動，對於你的訴苦，他們也只是左耳進右耳出。