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新北市甄選傑出企業　經發局：市府投入資源擴大企業能見度

▲▼新北市經發局辦理「新北企業精典獎」甄選。（圖／新北市政府提供）

▲新北市經發局辦理「新北企業精典獎」甄選。（圖／新北市政府提供）

實習記者張鈞量／台北報導

為帶動產業發展，新北市經濟發展局舉辦第一屆「新北企業精典獎」甄選，將選拔新北傑出企業，經發局10日表示，屆時除了表揚得獎企業外，獲獎企業也可透過市府資源擴大企業能見度，並且協助拓展市場通路，因此很歡迎各企業即日起至3月15日踴躍報名參與。

新北市經發局長何怡明表示，新北市為工商大城，有非常多的優質企業，新北市工商及公司登記家數超過30萬家，為表彰新北市企業經濟力穩健成長、具有高度產業競爭力，並且落實企業社會責任，首次辦理「新北企業精典獎」，表揚企業在新北市經濟面的貢獻，並依不同產業領域分為「新創績優」、「創新研發」、「多元服務」、「投資貢獻」、「能源典範」及「世代傳承」等六大類組。

何怡明指出，市府希望藉由公開表揚在各領域有卓越表現的企業，來肯定企業以及員工努力打拼的精神與成果，嘉許新北市在地企業的貢獻，鼓勵企業邁向卓越永續發展，能善盡企業社會責任，促進異業交流，提升產業競爭力，更歡迎更多企業深耕新北，落實「安居樂業」的目標。

經發局指出，評選過程依前述六大類的類組屬性，設有個別的評審指標、營運管理及社會責任2項共通性評審指標以及加分項目。其中加分項目內容包含，只要在新北市設立企業營運總部及導入新興科技，總分最高可加至5分。每一企業最多可報名2個類組，各類組將評選出3家企業，除了表揚得獎企業外，也可透過市府資源擴大企業能見度，並且協助拓展市場通路。

經發局提醒，「新北企業精典獎」自即日起至3月15日止受理報名，凡依法於新北市辦理登記的公司或行號；或登記於新北市的工廠，均可參選，僅須提供資格文件及申請書，並配合評選及表揚相關作業，詳情可至新北市政府經濟發展局網站查詢，歡迎符合資格的新北企業踴躍報名參選！

▲▼新北市經發局辦理「新北企業精典獎」甄選。（圖／新北市政府提供）

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