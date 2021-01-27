新北限量年菜5折28日中午開搶！　「青春山海線」禮盒全出自她們的手

▲青春山海線禮盒限量2000組，為了壓低成本回饋支持新北食材的消費者，禮盒全由經發局員工親手摺紙盒、擺產品與包裝，左為經發局長何怡明。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

因為疫情的關係，今年新北市政府力推「宅過年」，27日公布主廚推薦年菜組及「新北好市話團圓」線上辦年貨系列活動，經發局還特別推出限量2000組的「青春山海線」禮盒，讓市民線上辦年貨、買年菜！新北市副市長吳明機宣布，28日中午起線上開賣，至2月4日中午12點止，歡迎市民來搶鮮。

由於國內外疫情嚴峻，各企業、政府機關紛紛取消尾牙，餐飲業營收因此受到影響，新北市長侯友宜呼籲應改變消習慣，以訂購年菜的方式促進在地消費，讓員工帶年菜回家與家人團圓。因此，經發局推出了年菜組合，供消費者線上訂購。

▲世界廚王張克勤（左）、新北市副市長吳明機（中）、國宴主廚邱寶郎（右）。（圖／記者羅婉庭攝）

經發局長何怡明表示，新北推出年菜，大多取自新北本地新鮮食材，結合在地餐廳幫助營收，製作白鯧、烏魚子、佛跳牆、紅燒獅子頭等熱門年菜菜色，也希望民眾一起響應落實在地消費生活圈的概念，「且經發局與新北公有市場合作，CP值一定比較高，可以達到雙贏」。

副市長吳明機也表示，過年掃年貨不需要上市場，在家就可以線上採購，今年新北市府特地邀請兩位知名婚宴主廚，設計年菜，提供民眾對照食譜輕鬆製作，雖然因為疫情的關係，大家生活有所不便，經發局也嘗試用創新的方式，提供民眾安心團圓買年菜。

▲知名主廚張克勤邀吳明機一同示範製作菜餚。（圖／記者羅婉庭攝）

「新北好市話團圓」活動今邀請國宴主廚邱寶郎師傅與世界廚王張克勤師傅大秀廚藝，分別設計5道特色年菜食譜，前者以古色傳統味為主軸，後者著重創意口感，挑戰融合過年的傳統與創新。

這項活動官網，提供主廚到新北菜市採買食材及烹飪年菜的教學影片，方便「煮廚」們線上觀看跟著一起做，輕鬆端出一道道跨世代的美味菜餚，像是名廚設計的「爺奶系」傳統經典年菜及「金孫系」趣味創意年菜等私房菜色，要教大家利用新北菜市場的食材，輕鬆做出不同風格的團圓年菜，邀請大家農曆年節品嚐不一樣的「新北好年味」。

除了要讓民眾輕鬆好菜上桌，新北市政府也集結市場好料，推出多款質精量足的線上年菜組，其中2款限量年菜組，分別只要666及888元，各限量30組，副市長吳明機今天更驚喜揭曉，這2款限量年菜組，將有5折優惠價！

除了應景年菜之外，經發局也推出「青春山海線」限量禮盒，結合了八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等8個行政區的在地食材與文化，推動「青春山海線創新商品開發計畫」，希望帶動東北角及北海岸地區的地方新創。

經發局長何怡明表示，「青春山海線創新商品開發計畫」除了號召優質業者運用北海岸在地食材開發創新產品，也聘請專業主廚與知名設計師，打造全新的「青春山海線紀念風味禮盒組」，在口味上，邀請了五星級甜點主廚指導商品口味研發、包裝設計則邀請中華平面包裝設計協會指導包裝設計，堪稱面子裡子都兼顧的五星級青春禮盒組，這項禮盒限量2000組，全都由經發局員工親手摺紙盒、擺產品、包裝，且每個禮盒皆附上由何怡明設計的精緻小卡。

副市長吳明機也正式宣布，線上買年菜辦年貨活動，將在明天28日中午12點起線上開賣，販售至2月4日中午12點止。





▲青春山海線禮盒限量2000組，為了壓低成本回饋支持新北在地食材的消費者，全由經發局員工親手摺紙盒、擺產品、包裝，何怡明也親自設計文案製成小卡片附在盒中。（圖／記者羅婉庭攝）