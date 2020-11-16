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淡水再添新亮點！南山人壽得標沙崙園區用地　將打造親水文化園區

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▲▼南山人壽淡水沙崙園區模擬圖。（圖／新北經發局提供）

▲南山人壽得標新北市淡水沙崙園區暨停車場用地招商案。（圖／新北市經發局提供，下同）

地方中心／綜合報導

人文底蘊深厚的新北淡水即將再添新亮點！近期由新北市政府經發局公告招標位於新北淡水淡海路兩側的「新北市淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」市場反應熱烈，最終由「南山人壽保險股份有限公司」以第1順位取得文化創意產業專用區及停車場用地創區共2塊招商標的，投資逾21億元，規劃星空舞台、南山演藝廳、親水廣場及路外停車場等，全案預計於115年完工。另淡海輕軌第一期藍海線將於109年11月15日通車，該筆土地即位於沙崙站(V27)兩側，透過招商成功結合淡海輕軌通車後，可望為當地發展注入新動能。

新北市政府經發局說明，新北市北海岸青春山海線最亮眼的一顆珍珠―「新北市淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」，招商標的包含文化創意產業特定專用區及停車場用地，完成招標後即為淡水補足最後一塊拼圖。南山人壽保險股份有限公司將依本案招標規範規劃提供至少3,000平方公尺以上之戶外親水設施、50坪以上水域安全警戒站與路外停車場設施，並負擔海象調查費用、保護區(沙灘)清潔、巡查通報與設置安全告示牌等管理維護義務，另針對綠地用地及廣場用地等公共設施將負責開闢維護。

▲▼南山人壽淡水沙崙園區模擬圖。（圖／新北經發局提供）

淡水是個富含深厚文化底蘊與商業量能的行政區，擁有淡水老街、紅毛城、忠烈祠及滬尾砲台等眾多的國際級重要觀光景點，新北市政府透過招商引資方式，成功引進雲門舞集、漁人碼頭福容大飯店及滬尾藝文休閒園區等業者進駐，一步步拼湊成一幅專屬淡水特有的產業奠基於文化基礎地圖。經發局強調，本招商案將藉由提供優質展演空間，提供國內外文創表演團體展演舞台，替藝文發展挹注新活力，屆時也將會與在地商業資源結合，創造民眾親水休憩與藝文表演結合的新體驗生活型態。

經發局補充，這是新北市政府與財政部國有財產署共同合作招商完成的第10案，新北市也是目前全國各縣市與國產署合作最密集，招商最具成效的縣市，除沙崙園區暨停車場用地招商成功外，刻正公告上網「新北市土城區明德段27地號第二種商業區招商案」至110年1月27日止，並將於109年12月3日舉辦招商說明會，歡迎有意投資新北市之廠商電話洽詢：(02)2960-3456分機5495經濟發展局楊小姐，或密切注意經發局公告資訊，市府於招商完成後將會一條龍專人服務至領取建照及使照，邀請投資者加入新北市招商服務的對象。

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