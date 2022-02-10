1月才捕獲福島魚類「輻射超標」　國民黨5問：如何確保食安？

▲日本政府2021年將福島核電廠汙水排進大海，引發南韓、中國等強烈不滿。（圖／路透社）

記者徐政璿／台北報導

日本5縣市（福島、茨城、櫪木、群馬及千葉）食品被我國禁止進口逾10年，行政院8日上午宣布解禁，預計21日生效。對此，國民黨指出，就在今年1月底，在福島縣海域捕獲的魚類許氏平鮋（Sebastes schlegelii），就被檢驗出每公斤含有1400貝克的放射性銫，超出標準值為每公斤100貝克的14倍，證實了福島地區相關水產、食品仍有輻射值超標傷及人體健康的疑慮，如何確保食安？

國民黨表示，將提出《學校衛生法》防堵核食但民進黨立委不思法律恐有食安漏洞造成人民健康風險、不盡責監督行政機關，卻還有時間檢討、攻擊積極防堵食安漏洞的在野黨，實在是失職又失格的表現，民進黨應先回答5點與人民食安有關的問題。

第一，以放射性元素「銫」的殘留量為例，台灣嬰兒食品所允許的殘留量是「50貝克/公斤」，但國際上諸如俄國、白俄羅斯、烏克蘭等，都是採取了更嚴格的「40貝克/公斤」標準，國際上另一權威機構「國際防止核戰爭醫生組織」（IPPNW）也採取對孩童「4貝克/公斤」及對成人「8貝克/公斤」的標準，民進黨號稱的「最嚴格標準」根本不是事實。

第二，《學校衛生法》23條僅提出「優先使用在地優良農產品」，這樣的規範早在前年立法院審議萊豬議題時時就遭到各個在野黨委員抨擊，認為行政部門僅透過函釋、契約範本來防止萊劑並沒有法律強制效力，應透過修法才能保障校園禁止使用含萊劑肉品。國民黨此次秉持同樣原則，認為應加強修法防堵萊劑與福島五縣市核食進入校園以及加強抽檢規範，才能更有效保障學童的食安，民進黨執政不力、草率開放核食又無法保證檢測能量與嚴格檢驗標準，豈不是拿台灣人民健康開玩笑？

第三，鄰近的韓國至今對於日本福島附近八縣市有核食疑慮的水產品、13個縣市的菇類、山菜等部分品項停止進口，甚至為此不惜與日本上WTO爭端處理機構（DSB）以訴訟解決，最後WTO判日本敗訴，林家興質疑，請問民進黨，韓國有因此無法走向國際嗎？台灣需要犧牲人民健康才能參與多邊經貿組織嗎？



第四，就在今年1月底，在福島縣海域捕獲的魚類許氏平鮋（Sebastes schlegelii），就被檢驗出每公斤含有1400貝克的放射性銫，超出標準值為每公斤100貝克的14倍，證實了福島地區相關水產、食品仍有輻射值超標傷及人體健康的疑慮，民進黨如何能保證做到分類管理、完整檢測以確保食安？

第五，儲存在福島第一核電廠的核廢水，目標在2023年4月完成相關工程後的春天開始排放，屆時是否將造成周邊農漁產品的輻射超標問題？執政黨難道不聞不問？為了交換所謂的國際經貿利益，竟然自廢武功，將台灣人民健康雙手奉上，而執政黨的立委還有時間來「譏笑」在野黨，恐怕被迫吃到萊劑與核食、在餐桌上食不下嚥的台灣人民很難笑得出來。