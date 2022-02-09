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累計8防疫旅館爆群聚清空！分布縣市曝光　共16例境外改判本土

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

Omicron在全球快速擴散，台灣也受到侵襲，近期群聚感染中，居隔「陰轉陽」的案例變得較多，且先前有幾家防疫旅館都曾爆出群聚感染。有公衛專家直言，變異株特性難以捉摸，建議盡快釐清陰轉陽的原因。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也提到，目前統計有8家旅社懷疑是接觸或通風傳染，也都已經清空管理。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙針對台灣疫情現況提醒，國內從1月底開始就出現不少居隔陰轉陽的案例，應盡快釐清原因。且先前也爆出幾家防疫旅館群聚感染，陳時中今（9）在疫情記者會上一併說明，萬一是旅舍內感染，及早發現問題也能及早清空，據了解，目前有8家旅館，約11、12人，懷疑是接觸或通風導致染疫，也都已經清空處理。

陳時中指出，若要以陰轉陽來看，目前有這樣的狀況沒錯，但並沒有那麼高。他提到，驗出陽性的時間並不等於它轉陽的時間點，可能是幾天前就已經陽性，而Ct值高的確診者也代表發病一段時間，假設是較低的染疫對象，相對也會更為關注。

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指揮中心補充說明，自去年12月以來共8家防疫旅館、16例由境外移入改判本土。縣市分布為台北市5家7例、桃園市1家7例、新北市1家1例、高雄市1家1例。

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