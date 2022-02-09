獨／中市府直接把公文貼在大門　要顏寬恒2／13前自拆違建

▲台中市政府下最後通牒，將公文貼在大門，要求顏家2月13日前自行拆除龍井區違建。（圖／讀者提供）

記者徐政璿／台北報導

民進黨猛攻國民黨前立委顏寬恒家族沙鹿豪宅違建爭議，據了解，台中市政府已經發文，要求顏家2月13日拆除長期承租的龍井區違建案（龍目井段水裡社小段433-6地號國有地），而顏家也允諾將於今明兩天自行拆除。

顏家長期承租龍井區龍目井段水裡社小段433-6地號國有地，在中二選舉受到屢遭綠營攻擊，引發全國關注。台中市政府都發局已經將公文貼在顏家龍井住宅大門外，要求2月13日前拆除改善，若未有動作，後續將由市府強制拆除。

顏家友人私下透露，顏家住宅並非最近才蓋，已是好幾年前的事情，因為這次立委補選被放大檢視，算是無妄之災，已收到台中市都發局發出的違建認定書及限期改善單，顏家將於今明兩天自行拆除。

此外，顏寬恒位於沙鹿的豪宅，包括土地和地上物（地號490、494），已在1月21日進行產權轉移，顏家以低於市場行情一半的價格，約4500萬全數出售。

據悉，在中二補選結束後，綠營的攻勢仍未歇，顏家的日常生活起居仍受到放大檢視，家人皆不堪其擾，包括妻子、媽媽、兒女工作就學受到嚴重受影響，多次反應無法再居住，在多重因素考量下，認賠賣出。

顏寬恒辦公室則低調證實，前幾週家人已全數搬出位於沙鹿的住宅，買方本人於現地點交。