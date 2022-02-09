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反對強制打疫苗！加拿大卡車司機癱瘓美加邊境大橋　跨境貨運受阻

▲▼ 加拿大示威民眾癱瘓通往美國的重要貿易通道。（圖／路透）

▲ 加拿大示威民眾癱瘓通往美國的重要貿易通道。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大1月中旬頒布新規，要求往返美加邊境的卡車司機必須接種新冠疫苗，掀起名為「自由車隊」（Freedom Convoy）的抗議示威，後來演變成大規模反政府集會，首都渥太華市中心陷入混亂。示威者7日出動大量貨車，癱瘓通往美國的主要道路，導致橋梁一度全線關閉，影響貿易運輸。

根據《路透社》，「自由車隊」示威邁入第12天，抗議者7日將卡車開上連接安大略省溫莎（Windsor）及美國密西根州底特律的大使橋（Ambassador Bridge），導致雙向交通癱瘓。溫莎市警方後來在推特發文表示，往美國方向的車道已經重新開放。

加拿大多達75%出口貨物皆運往美國，而大使橋便是重要跨境通道，每天約有8000輛卡車通過。擁有這座橋的底特律國際橋梁公司董事長莫榮（Matt Moroun）聲明表示，需盡快恢復橋梁上的國際貿易，以展現對雙方的尊重。加拿大汽車製造商協會主席也警告，大使橋若持續封鎖，將衝擊為數百萬加拿大人帶來工作機會的汽車業。

加國公共安全部長門迪西諾（Marco Mendicino）表示，已和溫莎市長及地方議員取得聯絡，「我們將繼續努力，確保供應鏈能夠通過大使橋，使我們的經濟繼續運轉。」美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則提到，美國持續就大使橋封閉問題與加拿大同級人員聯繫。

渥太華1月28日爆發示威，要求中止強制接種規定的卡車司機開始癱瘓街道，該市進入緊急狀態，當地警方至6日晚間才逐漸奪回控制權。

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