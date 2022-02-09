承諾加購的2000億美元產品？　美智庫：中國一毛都沒買

▲川普一度稱習近平是「非常、非常好的朋友」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國前總統川普2020年在貿易戰中和中國達成他稱為「歷史性的貿易協議」，要求中國在2021年12月31日前購買美國額外的2000億美元產品，但彼得森國際經濟研究所（PIIE）指出，雖然期限已經過去，中國不僅食言，買的貨品甚至比貿易戰前還要少，川普的貿易協議至今唯一受到各方同意的『歷史性成就』便是失敗，因為中國可以說是「一毛都沒買」。

文中指出中國在簽訂第一階段貿易協議後，只購買了其承諾收購的美國貨品的57％，遠遠低於協議規定的規模，甚至比貿易戰前進口的美國產品金額還要低，換個角度說，就是額外的2000億美元美國產品，中國「一毛都沒買」。作者包恩（Chad P. Bown）表示這次貿易戰的挫敗應讓美國學到一個教訓，就是當簽署一項協議時，必須把「黑天鵝」也納入考量中，如果無預警的大規模意外像COVID-19發生後對方可能無法履約，當初就不應該同意這樣的協議。

▲美中貿易第一階段協議，2020年由美國適任總統川普和中國國務院副主席劉鶴簽訂。（圖／達志影像／美聯社）

包恩表示川普政府和中國一開始就簽訂這樣「毛病很多」的協議，如果不是不切實際，就是反映雙方都對協議缺乏信心，經過近2年的貿易戰，川普任內生效的多數關稅壁壘還在持續，特別是針對進口產品提高的關稅，水漲船高的成本反而傷到美國公司。

不過包安認為雖然中國再度毀約，但川普談定的貿易協議並不是完全廢紙一張，因為協議內容還有中國承諾移除美國農產品出口的技術壁壘、尊重智慧財產權以及開放金融服務業。