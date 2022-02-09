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內需強勁狂補貨！美國2021貿易逆差　大增27%創新高

▲▼貨櫃、港口、進出口、海運。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國2021年貿易逆差呈現27％增幅，差距將近8600億美元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國商務部8日公布數據顯示，美國2021年貿易逆差持續擴大，達到8591億美元的創紀錄新高，與前一年相比大幅增加27％。反映出疫情期間民眾支出多從「服務消費」轉為「商品消費」，賣場貨架還曾出現被搶購一空的現象，多數企業急於填補庫存，帶動了進口貿易額暴增，2022年料將持續呈現逆差。

根據路透社報導，美國2021年貿易逆差增加27％，達到史上最高的8591億美元，相較2020年6767億美元的貿易逆差多出逾1800億美元。而2021年的逆差占美國國內生產毛額（GDP）的3.7％，也比2020年的3.2％占比還高。

另外，美國2021年的商品貿易逆差從前一年的9220億美元增至1.1兆美元，同樣創下歷史新高。工業用品與材料進口達到2014年以來的最高水準，商品進口也增至創紀錄的2.9兆美元。

據報導，美國去年經濟成長約5.7％，是1984年以來最強勁的年度增幅，主因是政府提供近6兆美元疫情紓困金，刺激了消費者購買商品。而糧食進口也創空前新高，在70個進口國中以墨西哥、加拿大與德國占最多。

美國出口雖大幅反彈但其影響被進口暴增所消弭，2021年商品出口增加23.3％，達1.8兆美元歷史新高。工業用品與材料、消費品等商品、糧食與原油出口皆創下新高紀錄。

北卡羅來納州夏洛特富國銀行經濟學家昆蘭（Tim Quinlan）表示，「即使內需轉回服務消費，補貨需求仍將促使進口強勁。最終，隨著內需開始減緩，全球經濟復甦，我們預計明年貿易將是推動經濟成長的中性力量。」

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